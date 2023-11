ʻO nā Asteroids hou i kapa ʻia ma hope o nā kamaʻāina o Saanich Peninsula

He mea e hoʻolauleʻa ai ka poʻe ʻoliʻoli Astronomy ma Saanich Peninsula ʻoiai ʻelua kamaʻāina, ʻo Chris Gainor lāua ʻo Lauri Roche, i hoʻohanohano ʻia e ka International Astronomy Union. Ua hui pū ka duo i kahi papa inoa kaulana o 38 mau kānaka i loaʻa nā asteroids i kapa ʻia ma hope o lākou, e hoʻopaʻa ana i kā lākou mau haʻawina i ke kula.

Ua hōʻike ʻo Gainor, kahi kamaʻāina o Sidney, i kona kahaha i ka loaʻa ʻana o ka lono. Ua ʻike ʻo ia he hanohano kūʻokoʻa a manaʻo ʻole ʻia kēia, a ke hoʻāʻo nei ʻo ia e hoʻomaopopo piha. ʻO kāna asteroid, i kapa ʻia ʻo 20041 Gainor, noho i loko o ke kāʻei asteroid nui ma waena o Mars a me Jupiter, e hoʻopau ana i hoʻokahi orbit a puni ka lā i kēlā me kēia ʻehā makahiki.

Me ka moʻolelo kupaianaha e pili ana i ka nūpepa, ka pelekikena o ka Royal Astronomical Society of Canada, a me ka mea kākau o nā puke a me nā pepa he nui e pili ana i ka ʻimi ʻana i ka lewa, ʻike ʻo Gainor i kēia hanohano no kāna hana nui. Hoʻomaopopo haʻahaʻa ʻo ia i ke koʻikoʻi o kāna hāʻawi ʻana i ke kula.

Ua hoʻolaʻa ʻo Roche, kahi kamaʻāina o Brentwood Bay, i mau makahiki i ka hoʻonaʻauao ʻana i ka poʻe e pili ana i ka lewa. ʻAʻole i ʻike ʻia kāna asteroid, i kapa ʻia ʻo 20035 Lauriroche, ma muli o kona kūlana i kēia manawa ma kēlā ʻaoʻao o ka lā. Ua ʻōlelo ʻo Gainor, ʻoiai ke kokoke loa ka asteroid i ka Honua, pono ia i kahi telescope ikaika e nānā iā ia.

Ma ke ʻano he lālā ikaika o ka Hoa o ka Dominion Astrophysical Observatory a me ka pelekikena mua o ka mokuna Victoria o ka Royal Astronomical Society of Canada, ua hana nui ʻo Roche i ka hoʻolaha ʻana i ka astronomy ma ka ʻāina. Hoʻomaikaʻi ʻo Gainor iā ia no kāna hoʻolaʻa a me kāna mau hana.

Ke nānā nei ʻo Gainor lāua ʻo Roche i ka ʻike ʻana i kā lāua mau asteroids i ka wā e hiki mai ana. Ua hōʻike ʻo Gainor i ka hiki ke hoʻohana i ke kelepona ʻo Dominion Astrophysical Observatory e nānā i kāna asteroid ke hoʻonohonoho maikaʻi ʻia no ka ʻike.

ʻAʻole kēia hanohano e hōʻike wale i nā mea i hoʻokō ʻia e kēia poʻe kamaʻāina, akā e hoʻomālamalama i ka makemake a me ka hoʻolaʻa ʻana i loaʻa i nā poʻe o ka Peninsula ʻo Saanich no ke kahua o ka astronomy.

NPP

1. Pehea i kapa ʻia ai kēia mau asteroids?

Ua kapa ʻia ka International Astronomy Union i nā asteroids ma hope o Chris Gainor lāua ʻo Lauri Roche e hoʻohanohano i kā lākou hāʻawi ʻana i ke kahua o ka astronomy.

2. He aha ke kāʻei asteroid nui?

ʻO ke kāʻei asteroid nui kahi ʻāina ma waena o nā orbit o Mars a me Jupiter, kahi e loaʻa ai nā asteroids he nui.

3. Hiki ke ʻike ʻia kēia mau asteroid mai ka Honua?

I kēia manawa, aia nā asteroids ma kēlā ʻaoʻao o ka lā a ʻaʻole ʻike ʻia. ʻOiai inā kokoke lākou, pono lākou i nā telescope ikaika e nānā.

4. He aha nā mea i loaʻa iā Chris Gainor lāua ʻo Lauri Roche?

He ʻokoʻa kā Chris Gainor, ʻo ia hoʻi ka nūpepa, ka pelekikena o ka Royal Astronomical Society of Canada, a me ka mea kākau o nā puke a me nā pepa e pili ana i ka mākaʻikaʻi lewa. Ua hoʻolaʻa ʻo Lauri Roche i nā makahiki he ʻumi i ka hoʻonaʻauao ʻana i ka poʻe e pili ana i ka lewa a ua komo ikaika ʻo ia i nā hui astronomical like ʻole.