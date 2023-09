ʻO ka pilikia o Asteroid Bennu e hoʻopilikia i ka honua e 2182

Ua hōʻike ʻia kahi hōʻike hou i hoʻokuʻu ʻia aia he 1 i 2,700 ka manawa e hiki ai i ka asteroid Bennu, i nānā ʻia e NASA no kahi kokoke i 25 mau makahiki, hiki ke hoʻopilikia i ka Honua i ka wā e hiki mai ana. Ua ʻike mua ʻia ʻo Bennu, kahi asteroid kokoke i ka Honua, i ka makahiki 1999 a hiki iā ia ke neʻe i ka orbit o ka Honua, a hiki ke pā i ka honua ma ka mahina ʻo Kepakemapa 2182, e like me ka hui ʻepekema OSIRIS-REx.

Hana ʻo Bennu ma kahi kokoke i ka Honua i kēlā me kēia ʻeono makahiki a ua loaʻa iā ia ʻekolu mau hālāwai kokoke i ka makahiki 1999, 2005, a me 2011. ʻO ka poʻe ʻepekema i komo i loko o ke aʻo ʻana, i paʻi ʻia ma ScienceDirect, manaʻo i ka hiki ke hahau maoli ʻo Bennu i ka Honua ma 2182 he 0.037% a i ʻole. 1 i 2,700.

I ʻOkakopa 2020, ua hana ʻo NASA's OSIRIS-REx spacecraft, ʻo ia ka Origins, Spectral Interpretation, Resource Identification and Security-Regolith Explorer, i hana i ka mōʻaukala ma ka hoʻopā pōkole ʻana i ka ʻili o Bennu, e hōʻiliʻili i kahi laʻana, a laila hoʻokuʻu i ka asteroid. Ua hōʻailona kēia misionari i ka manawa mua i hōʻiliʻili maikaʻi ai ʻo NASA i kahi hoʻohālike asteroid ma ka lewa.

Hōʻike ka Astrophysicist ʻo Hakeem Oluyesi, ʻo ka hāpana i hōʻiliʻili ʻia mai Bennu i loaʻa i nā mea maʻemaʻe ʻole e hiki ke hōʻike i nā mea huna e pili ana i ke kumu o kā mākou ʻōnaehana solar. Hoʻohui ʻo ia aia kahi hiki ke ʻike i nā molekala olaola a i ʻole nā ​​molekole precursor no ke ola.

Inā e hoʻokuʻi ʻo Bennu me ka Honua, e hoʻokuʻu ʻo ia i ka nui o ka ikehu, i manaʻo ʻia he 1,200 megatons, ʻo ia hoʻi he 24 mau manawa ʻoi aku ka ikaika ma mua o ka mea kaua nuklea ikaika loa. I ka hoʻohālikelike ʻana, ʻo ka asteroid nāna i hoʻopau i nā dinosaurs ua like ia me 10 biliona pōkā atomika, e hoʻoulu ai i nā ahi ahi, nā kai eʻe, a me kahi ao lepo i pale i ka lā.

He mea nui i ka poʻe ʻepekema ke hoʻomau i ka nānā ʻana iā Bennu a me ka hoʻomaikaʻi ʻana i ko mākou ʻike ʻana i kāna alahele e loiloi i ka hoʻoweliweli ʻana i ka Honua. ʻOiai he haʻahaʻa ka hopena o ka hopena ma 2182, hōʻike ia i ka pono o ka noiʻi mau a me ka hoʻomohala ʻana i nā hoʻolālā e hoʻēmi i nā pilikia e pili ana i nā mea kokoke i ka Honua.

Nā Puna: ScienceDirect, IFLScience