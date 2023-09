Ua ʻōlelo ʻo NASA no ka hoʻokokoke kokoke ʻana o Asteroid 2023 SN1

By

Ua hōʻike koke mai ʻo NASA i kahi asteroid i kapa ʻia ʻo Asteroid 2023 SN1 e hoʻokokoke wikiwiki ana i ka Honua a e hoʻokokoke kokoke loa i ka honua i kēia lā, Kepakemapa 20. ʻO kēia asteroid he ʻāpana o ka hui Apollo, nona nā pōhaku ākea honua me ka semi-major. ʻoi aku ka nui ma mua o ko ka Honua.

Ke holo nei ʻo Asteroid 2023 SN1 i ka wikiwiki o 58306 kilomita i kēlā me kēia hola, hilahila wale i ka wikiwiki o kahi mokulele. Manaʻo ʻia ʻo ia e hala i ka Honua ma kahi mamao o 332,000 mau kilomita, ʻoi aku ka kokoke ma mua o ka mamao o ka mahina mai ka Honua (384,400 mau kilomita). ʻO ia kekahi o nā asteroids kokoke loa e hala i ka Honua i nā mahina i hala iho nei.

ʻOiai ʻo kona kokoke loa, ua manaʻo ʻo NASA i kēia asteroid ʻaʻole hoʻoweliweli ma muli o kona liʻiliʻi. Ua manaʻo ʻia aia ma kahi o 15 kapuaʻi ka laulā, e like me ka nui o kahi kaʻa liʻiliʻi.

No ka nānā ʻana i ka hopena o nā mea kokoke i ka Honua, ua hoʻokō ʻo NASA i kahi ʻōnaehana nānā hopena hou i kapa ʻia ʻo Sentry-II. Hoʻohana kēia ʻōnaehana i kahi algorithm e helu ai i ka hopena o nā asteroids. Ma ka hahai ʻana i ke ala orbital o ka asteroid ma o ka ʻikepili infrared, hiki iā NASA ke wānana i kona mau makahiki orbit i ka wā e hiki mai ana.

I kēia manawa, aia ma kahi o 28,000 kokoke i ka Honua asteroids i ʻike ʻia me ka hoʻohana ʻana i nā mea ʻenehana like ʻole i hoʻohana ʻia no ka hahai ʻana i nā mea i ka lewa.

Puna: NASA

Nā wehewehena:

- Asteroids: Nā pōhaku ākea kahiko i koe mai ka hoʻokumu mua ʻana o kā mākou ʻōnaehana solar.

– Nā mea kokoke i ka Honua: Asteroids a i ʻole comets e hele ana i loko o 1.3 mau ʻāpana hōkū (AU) o ka Honua.

– Pūʻulu Apollo: ʻO nā asteroids e holo ana i ka honua me nā koʻi liʻiliʻi nui ma mua o ko ka Honua.

- Pūnaehana nānā i ka hopena: He ʻōnaehana i hoʻohana ʻia e nānā a wānana i ka hopena o nā asteroids ma ka Honua.

Puna: NASA