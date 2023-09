ʻO ka Misiona Asteroid o NASA ke alakaʻi i nā hopena i manaʻo ʻole ʻia

ʻO ka hoʻāʻo ʻana o NASA e hoʻoponopono i ka orbit o kahi asteroid he hopena i manaʻo ʻole ʻia. Ua hoʻokuʻu ʻia ke kikowaena i kāna mokulele mokulele Double Asteroid Redirection Test (DART) i kahi asteroid i kapa ʻia ʻo Dimorphos, aia ma kahi o 6.8 miliona mau mile mai ka Honua. ʻOiai ua kūleʻa ka hana i ka hoʻololi ʻana i ka orbit o ka asteroid, ua ʻike ʻia kahi hopena i ʻike ʻole ʻia: Ua emi ke ala o Dimorphos a puni kona makua asteroid.

ʻO ka manaʻo o DART e hoʻololi i ke alahele a i ʻole ka wikiwiki o ka asteroids ma o ka hui ʻana me lākou. Ma ka hihia o Dimorphos, ua hoʻohana ʻo NASA i ka manawa o DART o 14,000 mau mile i kēlā me kēia hola e hoʻololi i kona orbit a puni kona makua asteroid, ʻo Didymos. Ua loaʻa ka hopena ma Sepatemaba 26, 2022, a ma ʻOkakopa 11, ua hōʻoia ʻo NASA ua pōkole ka orbit o ka asteroid e 32 mau minuke.

Eia nō naʻe, ua ʻoi aku ka nui o ka hopena ma mua o ka mea i manaʻo ʻia. Ua hoʻohana ʻo Jonathan Swift, he kumu kula kiʻekiʻe ma ke kula ʻo Thatcher o Kaleponi, a me kāna mau haumāna i ka hale kiaʻi o ke kula e nānā i nā hopena o DART. Ua ʻike lākou e emi ana ka orbit o Dimorphos. Hoʻokahi mahina ma hope o ka hoʻokuʻi ʻana, ua hoʻopuni ʻo Dimorphos iā Didymos ʻelua mau minuke ʻoi aku ka wikiwiki ma hope o ka hopena.

ʻO kēia ʻano i manaʻo ʻole ʻia ua hopu ʻia ka manaʻo o ka poʻe astronomers, ke hana nei lākou e hoʻomaopopo i ke kumu e hana ai ʻo Dimorphos i kēia ʻano. ʻO kahi wehewehe i manaʻo ʻia e hāʻule nui ana ka asteroid ma hope o ka nalo ʻana o kāna laka tidal, ka mea i mālama mua i kāna orbit. No ka hōʻiliʻili ʻana i ka ʻike hou aku e pili ana i ka neʻe ʻana a me ka hana a Dimorphos, e alakaʻi ana ʻo Hera, ʻo ka European Space Agency e hiki mai ana i kahi noiʻi kokoke i ka lua i hana ʻia e ka hopena o DART. Eia hou, e loaʻa iā Hera nā ana kūpono o ka nuipa a me ka haku mele no Dimorphos a me Didymos.

E hāʻawi ana kēia mau ʻike i nā ʻike koʻikoʻi i ke ʻano o ka hana ʻana o nā asteroids ma ke ākea a hiki ke kōkua i ka hoʻomohala ʻana i nā hoʻolālā e hiki mai ana e pale aku i ka Honua mai nā hoʻokūkū asteroid.

Puna: NASA, NewScientist, American Astronomical Society