Hōʻike ka Asteroid Dimorphos i ke ʻano i manaʻo ʻole ʻia ma hope o ka hopena o NASA Rocket Impact

Ke hōʻike nei kahi noiʻi hou e hōʻike ana ka asteroid Dimorphos i nā loli i manaʻo ʻole ʻia i kāna ʻano ma hope o ka hui ʻana me kahi rocket NASA i ka makahiki i hala. ʻO ka asteroid, ma kahi o 580 kapuaʻi ka laulā, ua manaʻo ʻia e hāʻule ʻia e kahi moku ākea ma ke ʻano he ʻāpana o ka misionari Double Asteroid Redirection Test. Hōʻike nā ʻike hou e hāʻule paha ʻo Dimorphos i kāna orbit maʻamau a puni kona makua asteroid, ʻo Didymos. He kūʻē kēia i nā wānana a NASA, ʻoiai ua manaʻo ʻia e mālama i kahi orbit paʻa.

ʻO Jonathan Swift, he kumu kula kiʻekiʻe ma Kaleponi, a ʻo kāna mau haumāna ka mea mua i ʻike i kēia mau loli i manaʻo ʻole ʻia i ka nānā ʻana iā Dimorphos me ka telescope o kā lākou kula. He mau pule ma hope o ke kuʻi ʻana, ua hoʻolaha ʻo NASA ua lohi ka asteroid i kona orbit ma kahi o 33 mau minuke. Eia naʻe, ua ʻike ʻo Swift a me kāna mau haumāna i ka emi ʻana o hoʻokahi minuke i hoʻokahi mahina ma hope o ka hopena, e hōʻike ana i ka emi mau ʻana o ka wikiwiki mai ka hui ʻana.

Ua hōʻoia ka hui DART ma hope ua hoʻomau ʻo Dimorphos i ka lohi i kāna orbit a hiki i hoʻokahi mahina ma hope o ka hopena. Eia nō naʻe, ua hōʻike ʻia kā lākou helu ʻana i kahi lohi o 15 kekona, ma mua o kahi minuke piha. Ua hōʻea ka asteroid i kahi pāpū i kona lohi ʻana i hoʻokahi mahina ma hope o ke kuʻi ʻana.

ʻO kahi wehewehe ʻana no kēia ʻano i manaʻo ʻole ʻia, ʻo ia ka hiki ʻana mai o nā pōhaku ākea. Ua hōʻike ʻia ma ka nānā ʻana i kahi māla o nā pōhaku i hoʻopuehu ʻia a puni ia wahi, kahi i hoʻokuʻu ʻia mai ka ʻili o Dimorphos i ka wā o ka hopena. Ua manaʻo ʻia ua hāʻule hou kekahi o kēia mau pōhaku nui ma luna o Dimorphos, e hoʻolohi ana i kāna orbit ma mua o ka mea i manaʻo mua ʻia.

Hoʻolālā ka hui DART e hoʻokuʻu i kahi hōʻike piha loa e pili ana i kēia mau ʻike i manaʻo ʻole ʻia i ka wā e hiki mai ana. Eia nō naʻe, pono e kali ka ʻike piha ʻana i ke kūlana a hiki i 2026 ke hōʻea ʻo Hera spacecraft o ka European Space Agency i Dimorphos e noiʻi kokoke i ka pūnaewele hopena.

Puna: New Scientist