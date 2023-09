ʻO ka Misiona OSIRIS-REx o NASA: He ʻanuʻu koʻikoʻi i ka hoʻomaopopo ʻana i ka Asteroid Bennu

Hōʻuluʻulu manaʻo: Ke kokoke mai nei ka misionari OSIRIS-REx o NASA i kona hoʻopau ʻana, ke ulu nei ka manaʻo no ka hoʻi ʻana o ka laʻana o Bennu asteroid i ka Honua. ʻAʻole i manaʻo wale ʻia kēia misionari i ka pale ʻana i kahi pōʻino pōʻino akā hāʻawi pū kekahi i nā ʻike waiwai nui i ka hoʻokumu ʻana o kā mākou ʻōnaehana solar a me ke kumu o ke ola ma ka Honua. ʻOiai ka hoʻoweliweli, ua helu ʻo NASA i ka nui o ka hāʻule ʻana o Bennu i ka Honua he 1 i 2700, me ka manawa koʻikoʻi loa ʻo Kepakemapa 24, 2182.

Ua hoʻomaka ʻo NASA i ka misionari OSIRIS-REx i ka makahiki 2016, e kau ana i kahi mokulele e aʻo a hōʻiliʻili i nā laʻana mai asteroid Bennu. ʻIke mua ʻia ma 1999, ʻo Bennu kahi asteroid kokoke i ka Honua me ke anawaena e like me ka Hale Aupuni Moku'āina o New York. Hiki i ka hopena o ka hoʻokuʻi ʻana me ka Honua ke hoʻokuʻu i ka ikehu e like me 22 mau pōkā atomika.

I ʻOkakopa 2020, ua loaʻa kahi mea nui i ka wā i hōʻiliʻili maikaʻi ai ʻo OSIRIS-REx i kahi laʻana ma kahi o 250 grams, ka mea nui loa i lawe ʻia mai ka lewa. E hoʻokuʻu ka mokulele i ka hāpana i loko o kahi capsule e like me ka pahu hau liʻiliʻi i ka lewa o ka Honua. E hoʻomanawanui ʻo ia i nā mahana wela a me ka parachute i loko o ka wao nahele ʻo Paakai Nui o Utah ma ka wikiwiki kupaianaha o 28,000 mph.

ʻO ka pahuhopu nui o kēia mikiona ka pale ʻana i ka pōʻino ma o ka loaʻa ʻana o ka hoʻomaopopo maikaʻi ʻana i ka haku mele a me ke alahele o Bennu. Eia naʻe, he waiwai ʻepekema nui ka laʻana i kiʻi ʻia mai Bennu. Hāʻawi ia i kahi ʻike i nā kaʻina hana i hoʻohālikelike i kā mākou ʻōnaehana solar i mau piliona makahiki i hala a hiki ke hoʻomālamalama i ke kumu o ke ola ma ka Honua.

Kapa ʻia e kahi kamaʻāina ʻeiwa makahiki o North Carolina i ka makahiki 2013, loaʻa ʻo Bennu i kona inoa mai kahi akua kahiko o ʻAigupita. ʻOiai ke ʻano o ka pōʻino, hāʻawi ka helu ʻana o NASA i kahi hōʻoia. Ua manaʻo ʻia ʻo 1 i ka makahiki 2700 ka nui o ka hakakā ʻana o Bennu me ka Honua, me ka manawa koʻikoʻi loa ʻo Kepakemapa 24, 2182.

