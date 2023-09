Hāʻawi maikaʻi ʻo Osiris-Rex o NASA i ka laʻana Asteroid Bennu i ka Honua

Ma hope o ka huakaʻi ʻehiku makahiki ma kahi o 6.2 biliona km, ua hoʻopuka maikaʻi ʻo Osiris-Rex makuahine o NASA i kahi laʻana o nā ʻōpala mai ka asteroid Bennu i hoʻi i ka Honua. ʻO ka laʻana, i hōʻiliʻili ʻia ma 2020, paʻa ma kahi o 250 g o nā mea, me ke kaumaha pololei e hoʻoholo ʻia i nā pule e hiki mai ana. ʻO kēia misionari ka manawa mua i hoʻihoʻi mai ai ʻo NASA i kahi laʻana mai kahi asteroid.

ʻO Bennu, he asteroid waiwai nui e like me ka nui o ka skyscraper, he mea hoihoi loa ia ma muli o kona pili kokoke i ka Honua. Manaʻo ka poʻe ʻepekema ʻo ia ka mea e hiki ai ke hoʻokūkū i ke kenekulia e hiki mai ana. ʻO ke aʻo ʻana o ka laʻana Bennu e ʻae i nā mea noiʻi e noiʻi i ke kumu o ka Lā a me nā hōkū ʻē aʻe, a me ka loaʻa ʻana o ka ʻike i ke ʻano o ke ola ma ka Honua.

Ma waho aʻe o ke aʻo ʻana i ka laʻana Bennu, ke hele nei ʻo Osiris-Rex i kahi asteroid ʻē aʻe i kapa ʻia ʻo Apophis, kahi i manaʻo ʻia e hōʻea i 2029. ʻAʻole makemake kēia mau misionari e hoʻonui i ko mākou ʻike ʻana i nā asteroids akā e ʻimi pū i nā ala hiki ke pale aku iā lākou. inā hoʻoweliweli lākou i ka Honua.

ʻO nā mea i loko o ka laʻana Bennu e manaʻo ʻia he carbonaceous a ʻeleʻele ke nānā aku, me ka nui o ke kalapona. Manaʻo ka poʻe ʻepekema i ka loaʻa ʻana o nā molekala organik, e like me nā pūhui o nā waikawa amino, ʻo ia nā mea kūkulu hale o nā protein. Eia hou, hiki i ka laʻana ke hāʻawi i nā hōʻike o ka wai ma nā ʻano like ʻole, e hāʻawi ana i nā ʻike i ka hana a nā asteroids i ka lawe ʻana i ka wai i ka Honua mua.

E wehe ʻia ka pahu e paʻa ana i ka laʻana Bennu i loko o nā lā ʻelua e hiki mai ana, e ʻae i ka lehulehu e ʻike i kāna mau mea. He mea koʻikoʻi kēia koʻikoʻi i mua o kā mākou ʻimi ʻana i nā asteroids a me kā lākou hopena i ko mākou honua.

Nā kumu: Hindustan Times, NASA