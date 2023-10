He Asteroid kokoke i ka mahina: Asteroid 2023 TK15 e hoʻokokoke ana i ka Honua

Ua hoʻopuka ʻo NASA i kahi makaʻala e pili ana i kahi asteroid i hoʻonohonoho ʻia e kaʻa i ka Honua ma kahi mamao kokoke loa ma kahi o 379,994 mau kilomita, ʻoi aku ka kokoke o ka mahina. ʻO ka asteroid, i kapa ʻia ʻo Asteroid 2023 TK15, manaʻo ʻia e hoʻokokoke kokoke loa i ka lā 20 ʻOkakopa 2023.

Aia ka Asteroid 2023 TK15 i ka hui Apollo o nā asteroids kokoke i ka Honua, e komo pū ana me nā koʻi liʻiliʻi ma mua o ko ka Honua. Ua kapa ʻia kēia mau asteroids ma muli o ka 1862 Apollo asteroid i ʻike ʻia e Karl Reinmuth. Ke ʻimi nei ʻo NASA i kēia mau mea kokoke i ka Honua e hōʻoia i ka palekana o ko mākou honua.

Ua hoʻohana nā kānaka ʻepekema i ka ʻenehana holomua, e like me ka NEOWISE telescope, Atacama Large Millimeter/Submillimeter Array (ALMA), a me Catalina Sky Survey, a me nā mea ʻē aʻe, e ʻike i ka Asteroid 2023 TK15.

Ke holo nei ma kahi o 79,085 mau kilomita i kēlā me kēia hola, ʻoi aku ka wikiwiki ma mua o kahi mokulele mokulele, ke hele nei ka asteroid. E kaahele ia i ka Honua ma kahi mamao o 379,994 mau kilomita, kokoke i ka mamao o ka mahina he 384,400 kilomita mai ko kakou honua.

ʻOiai ke kokoke kokoke mai, manaʻo ʻia ʻo Asteroid 2023 TK15 he mea hoʻoweliweli ʻole ma muli o kona liʻiliʻi liʻiliʻi. Manaʻo ʻo NASA e ana ma waena o 130 a 150 kapuaʻi ka laulā, e like me ka nui o kahi mokulele. ʻO kēia hui ka hōʻailona ʻana i ka manawa mua i helu ʻia kēia asteroid ma ke ʻano he Near-Earth Object (NEO), a ua hōʻoia ʻo NASA's Jet Propulsion Laboratory (JPL) ʻaʻohe mea e hiki mai ana, e kapa ʻia ʻo ia "ʻo ka hālāwai hope loa."

ʻO ka mea mahalo, hahai kēia hanana i kekahi mau lele lele asteroid hou. Ma ka lā 13 ʻOkakopa, ʻo Asteroid 2023 TC1, Asteroid 2023 TB4, Asteroid 2021 NT14, Asteroid 2023 TU5, a me Asteroid 2023 TD4 i hoʻokokoke loa aku i ka Honua. ʻOi aku ka nui o kēia mau asteroids a hoʻokokoke i ka honua ma ka wikiwiki o 1.7 miliona mau kilomita i kēlā me kēia hola.

Ke hoʻomau nei ka hopena o nā asteroids i ke kumuhana o ka hopohopo, ʻoi aku ka nui o ka noiʻi a me ka nānā ʻana i nā hana i ka hōʻoia ʻana i ka palekana o ko mākou honua.