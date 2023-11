Wehewehe i ka Cosmic Puzzle: Hoʻomaopopo i ke ao holoʻokoʻa

Ke hoʻomau nei nā mea pohihihi e hoʻopuni ana i ka Universe e hoʻonui i ka poʻe ʻepekema a me ka poʻe hoihoi, ʻoiai ma hope o hoʻokahi kenekulia mai kona ʻike ʻana. ʻO nā nīnau e pili ana i ke kumu, ka hoʻonui mua ʻana, ka helu, a me nā manaʻo hohonu o ka hoʻonui wikiwiki ʻana i kā mākou mau manaʻo. Eia nō naʻe, he mea koʻikoʻi ka loaʻa ʻana o ka ʻike hohonu o kēia mau manaʻo, ʻoi aku ka nui o ka hoʻonaʻauao ʻana i ka hanauna ʻōpio.

E ʻimi kākou i ka pūnaewele paʻakikī o ka hoʻonui honua a wehe i kāna mau mea huna i kēlā me kēia manawa.

ʻO ke kumu kumu: Ma kahi o hoʻokahi haneli i hala aku nei, ua ʻaʻa nā astrophysicists e like me Alexander Friedmann e hoʻopili i ka manaʻo o Einstein no ka pili ʻana i ke ao holoʻokoʻa. I ka makahiki 1922, ua loaʻa ʻo Friedmann i nā hoʻohālikelike kupaianaha i lilo i kumu kumu o ka cosmology. Ua hōʻike ʻo ia he Universe i hoʻopiha piha ʻia me nā ʻano mea like ʻole, radiation, a me ka ikehu, a me ka loaʻa ʻana o nā waiwai kino ma nā ʻaoʻao āpau, ʻaʻole hiki ke noho paʻa a paʻa. Akā, pono e hoʻonui a ʻaelike paha. ʻO ka nui o ka hoʻonui ʻana a i ʻole ka ʻoki ʻana e pili ana i ka density ikehu o nā ʻano ikehu like ʻole i ka Universe a me kona curvature spatial. ʻO kēia mau manaʻo hohonu, i hoʻokumu ʻia e like me nā hoʻohālikelike Friedmann, ua hoʻohālikelike i ko mākou ʻike no ka honua.

Nā ʻike mua a me ka loaʻa ʻana o ka hoʻonui ʻana o ka honua: Ua puka mai nā hōʻike no ka hoʻonui ʻana o ka cosmic mai nā ʻike nui. ʻO ka loaʻa hou ʻana o Henrietta Leavitt i ka pilina manawa-luminosity no nā hōkū hoʻololi Cepheid i hiki i nā astronomers ke ana i nā mamao i kēia mau hōkū a hoʻoholo i nā mamao o ka honua. ʻO ka ʻike ʻana a Vesto Slipher i ka neʻe ʻana o nā laina kikoʻī i loko o ka spiral a me ka elliptical “nebulae” i hōʻike ʻia e emi ana kēia mau mea mai o mākou aku me nā wikiwiki kupaianaha. ʻO ke ana ʻana o Edwin Hubble i nā Cepheids i loko o kēia mau nebula i hoʻokūpaʻa i ke kuhiakau e hoʻonui ana ka Universe.

ʻO kēia mau mea i ʻike ʻia, i hui pū ʻia me ka ʻike ʻana e pili pono ana ka mamao i kahi galaxy i kona ʻano ʻulaʻula, ua hōʻike ʻia ʻaʻole paʻa ka Universe akā ke ulu nei ka ikaika. ʻO ka Hubble Constant, kahi ana o ka hoʻonui ʻana, ua hoʻokomo ʻia e helu i kēia hoʻonui. Ua hoʻomaʻemaʻe nā ʻike hou a me nā holomua o ka ʻenehana i ko mākou ʻike no ka hoʻonui ʻana, e alakaʻi ana i kahi ana Hubble Constant ʻoi aku ka pololei.

ʻO ka huakaʻi e hoʻomaopopo i ke ao holoʻokoʻa ʻaʻole i pau. Ke hoʻomau nei ka poʻe ʻepekema i ka ʻimi ʻana i nā mea pohihihi e waiho nei i loko, ʻoiai nā ʻenehana hou a me nā ʻike e hoʻokau i nā palena o ko mākou ʻike. Ma ka luʻu hohonu ʻana i ka hana o ka honua, loaʻa iā mākou ka mahalo nui no ke ʻano kupaianaha o ko mākou Universe.

NPP

He aha ka mea i hoʻomaka ai ka Universe e hoʻonui?

ʻO ke kumu maoli o ka hoʻonui mua ʻana o ke ao holoʻokoʻa e noho mau nei i kumuhana o ka noiʻi hoʻomau. Ke kuhi nei nā kānaka ʻepekema i kahi hanana i kapa ʻia ʻo Big Bang i hoʻomaka i ka hoʻonui ʻana, akā ke aʻo ʻia nei nā ʻano hana ma hope o ia.

No ke aha he mea nui ka ʻike ʻana i ka hoʻonui ʻana?

ʻO ka nānā ʻana i ka hoʻonui wikiwiki ʻana he mau manaʻo nui ko mākou ʻike i ke ao holoʻokoʻa. Hōʻike ia i ka loaʻa ʻana o kahi ikaika repulsive i kapa ʻia ʻo ka ikehu ʻeleʻele, ka mea e hoʻokele nei i ka wikiwiki. ʻO ka ikehu pōʻeleʻele kahi hapa nui o ka ʻike ikehu o ke ao holoʻokoʻa, akā paʻakikī kona ʻano maoli.

Pehea ka hilinaʻi o ka poʻe ʻepekema i ko lākou ʻike ʻana i ka hoʻonui honua?

Ua ulu nui ko mākou ʻike no ka hoʻonui ʻana o ka honua i ke kenekulia i hala. ʻOiai e paʻa mau ana ka papa hana kumu i hāʻawi ʻia e nā hoʻohālikelike Friedmann, hoʻomau ka nānā ʻana a me nā ana hoʻomaʻemaʻe e hoʻomaʻemaʻe i ko mākou ʻike. Hoʻoikaika mau ka poʻe ʻepekema e hoʻomaikaʻi i kā lākou mau hiʻohiʻona a me nā kumumanaʻo e hoʻokō ai i kahi ʻike hohonu o kēia hanana cosmic.