ʻO ka Protein Universe Atlas: Wehe i nā ʻohana Protein hou a me nā ʻāpana

Ua loaʻa i nā mea noiʻi ma ke Kulanui o Basel a me ka SIB Swiss Institute of Bioinformatics kahi ʻike makaʻala ma ke kahua o ka ʻepekema protein. Ke hoʻohana nei i ka mana o ke aʻo hohonu, ua ʻike lākou i nā haneli o nā ʻohana protein hou a me kahi moʻolelo i wānana mua ʻia. Ua paʻi ʻia kā lākou mau ʻike ma ka puke moʻolelo hanohano, Nature.

Mahalo i ka mea hana AI kipi, ʻo AlphaFold, ua lilo ka wānana o nā hale protein me ka pololei kiʻekiʻe. ʻO kēia mea hana, i hoʻomaʻamaʻa ʻia i nā makahiki he nui o ka ʻikepili protein, ua hāʻawi i nā ʻike waiwai i ke ʻano o nā protein. ʻO ka makahiki i hala aku nei, ua hoʻohālike maikaʻi ʻo AlphaFold i 215 miliona mau protein, me nā mea ʻaʻole i aʻo nui ʻia ma o nā ʻano hoʻokolohua.

Ua hoʻohana ka hui noiʻi, alakaʻi ʻia e Professor Torsten Schwede lāua ʻo Joana Pereira, i ka waiwai o ka ʻike protein o AlphaFold e kūkulu i kahi pūnaewele pili o 53 miliona mau protein. I loko o kēia pūnaewele, ua ʻike lākou i 290 mau ʻohana protein hou a ʻike i kahi paʻi protein kūʻokoʻa e like me ke ʻano o ka pua.

I mea e hiki ai i ke kaiaulu ʻepekema kēia pūnaewele, ua hoʻomohala ka hui i kahi punawelewele pili i kapa ʻia ʻo "Protein Universe Atlas." Hāʻawi kēia kahua i nā ʻepekema, nā haumāna, a me nā kumu e ʻimi i ka ʻokoʻa protein, mai ka hana a hiki i ka evolution.

Ua hana koʻikoʻi nā mea hana hoʻonaʻauao hohonu i kēia ʻike. Ma ka hoʻohana ʻana i kēia mau mea hana, ua hiki i ka hui ke hoʻohana i ka mana o AI e wehe i nā ʻike hou i ka pūnaewele protein. He hopena koʻikoʻi kēia holomua no nā ʻano ʻano like ʻole, mai ka noiʻi kumu a hiki i ka hoʻomohala ʻana i ka lāʻau lapaʻau a me ka ʻenekinia protein.

Ua kākoʻo ʻia ka hana a ka hui noiʻi e kahi haʻawina mai SIB, e hōʻike ana i ke koʻikoʻi o ka hoʻohui ʻana o AI i nā kumuwaiwai ʻepekema ola. He hōʻike kēia haʻawina i ka hiki ke hoʻololi o ka hoʻonaʻauao hohonu a me nā algorithms akamai i ka noiʻi ʻepekema.

I ka hopena, wehe ka Protein Universe Atlas i nā mea hoihoi i nā mea noiʻi a me nā kumu aʻo e ʻimi i ka honua huna o nā protein. Me kāna hōʻiliʻili nui o nā ʻohana protein a me nā pā, ua hoʻohiki kēia kumuwaiwai e hoʻomaʻamaʻa i nā ʻike hou aʻe a me nā holomua i ke kahua o ka ʻepekema protein.

