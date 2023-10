ʻO ka wā e hiki mai ana o Astronomy: Artificial Intelligence a me ka Bright Transient Survey Bot

He kumuhana o ka hoʻopaʻapaʻa ʻana ʻo Artificial Intelligence (AI), me nā kūkākūkā ʻana mai kona hiki ke hoʻopakele i ka honua a hiki i kona hiki ke hoʻokō i kona hopena. Ma ka moʻo moʻolelo moʻolelo ʻepekema ʻo Mrs. Davis, ua lilo kahi AI ikaika i kapa ʻia ʻo Mrs. Davis i ʻāpana koʻikoʻi o ke kaiāulu kanaka. Eia naʻe, ʻaʻole nā ​​kānaka a pau e hilinaʻi makapō i kēia ʻenehana, ʻoiai ʻo Simone, kahi nun kānalua, hana i kahi kuʻikahi me Mrs. Davis e pili ana i ka ʻimi ʻana a me ka luku ʻana i ka Holy Grail.

I ka honua maoli, ua hoʻokomo ʻia ʻo AI i nā hana like ʻole, me ka astronomy. I kēia mau lā, ua hoʻolauna kahi hui honua o nā astronomers i alakaʻi ʻia e nā mea noiʻi ma Northwestern University i kahi mea hana astronomy AI hou i kapa ʻia ʻo Bright Transient Survey Bot (BTSbot). Ke manaʻo nei kēia mea hana e hoʻokaʻawale i ke kaʻina hana o ka ʻike ʻana i nā supernovae moho.

ʻO ka BTSbot, me ka hui pū ʻana me nā telescopes robotic, ua ʻike maikaʻi ʻia, hoʻopaʻa ʻia a hoʻopaʻa ʻia i kahi supernova i ʻike ʻole ʻia ma mua me ka ʻole o ke komo ʻana o ke kanaka. ʻO kēia holomua ka mea mua i hana pū kekahi pūʻulu robots a me AI algorithms e hana i kahi ʻike. Ma ka wehe ʻana i ke kanaka mai ke kaʻina hana, ʻoi aku ka manawa o ka poʻe astronomers e kālailai i nā ʻike a hoʻomohala i nā kuhiakau hou.

ʻO ke kaʻina ʻike no nā supernovae, ʻo ia ka nānā lima ʻana i nā kiʻi he nui o ka ʻāpana like o ka lani i lawe ʻia i nā manawa like ʻole. Pono kēia kaʻina hana manawa e ʻike ai i nā kumu kukui hou, hiki ke lilo i supernovae. Ke ʻike ʻia kahi moho, pono e hōʻiliʻili nā astronomers i ka ʻikepili spectral e hoʻoholo ai i kona ʻano. ʻO nā mea hana maʻalahi e like me BTSbot e hoʻopololei i kēia kaʻina hana, e ʻae ana i nā astronomers e nānā i ka hana hoihoi o ka unuhi ʻana i ka ʻikepili.

No ka hoʻomaʻamaʻa ʻana iā BTSbot, ua hoʻohana ka hui i 1.4 miliona mau kiʻi waihona, me nā kiʻi supernovae i hoʻopaʻa ʻia a me nā kumu kukui ʻē aʻe. Ma ka hoʻohālikelike ʻana i nā kiʻi he nui o ka lewa, ʻike ka ʻōnaehana AI i nā supernovae moho a hoʻonohonoho pū me kahi telescope robotic e loaʻa ai ka ʻikepili spectral. Hoʻouna ʻia ka ʻikepili no ka nānā ʻana a hōʻike ʻia nā ʻike piha ma ka pūnaewele.

ʻOiai ke hoʻomau nei ka poʻe ʻepekema i ka ʻimi ʻana i nā palena a me nā noi o AI, nā mea hana e like me BTSbot e hoʻonui i ka pono o ka noiʻi astronomical. Ma ka hana ʻana i kekahi mau hana, hoʻokuʻu ʻo AI i ka manawa kūpono no ka poʻe astronomers e ʻimi hohonu i kā lākou nānā ʻana a wehe i nā mea pohihihi o ke ao holoʻokoʻa. Ke hoʻomau nei ʻo AI i ka ʻimi ʻana i ka cosmos, ʻoi aku ka nui o kona hiki ke hoʻopōmaikaʻi i ke kanaka.

Sources:

– Mrs. Davis (ke kahe ana ma ka Peacock)

– Hui Pūʻulu Imi ʻĀkau Komohana