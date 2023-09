ʻO ka papahana hoʻolaʻa hou i loko o Amazon Reserve i hoʻopau ʻia e ke ahi

Ua hoʻopau ʻia kahi papahana hoʻolaʻa hou i ka wao ua Amazon, i manaʻo ʻia e hoʻihoʻi hou i kahi mālama kūlohelohe i hoʻopau ʻole ʻia ma Brazil. ʻO ka papahana, i hoʻomaka ʻia e ka hui noiʻi kaiapuni ʻo Rioterra i 2019, ua kanu hou i 270 ʻeka o ka ʻāina me 360,000 mau lāʻau. ʻO ka pahuhopu ʻaʻole e hakakā wale i ka hoʻololi ʻana i ke aniau akā e hana pū kekahi i nā hana ʻōmaʻomaʻo i ke kaʻina hana. Eia naʻe, e like me ka hōʻike ʻana o ka ʻāina kuni i nā hōʻailona o ka ulu hou ʻana a me ka ʻai ʻana o nā tausani o ke kalapona, ua puhi ʻia ia i ke ahi.

ʻO ke ahi, i hoʻomaka i ka lā 3 o Kepakemapa, ua hoʻoholo ʻia e puhi ʻia e nā mea noiʻi. Hōʻike nā kiʻi Satellite ua hele ke ahi ma ka ʻaoʻao ʻē aʻe o ka makani, kahi hōʻailona maʻamau o ke ahi i manaʻo ʻia. Ua ʻike ʻia e nā mākaʻi he mau mea kānalua. ʻO ke kumu ma hope o ke ahi i mea e keakea ai i ke kaʻina hana hoʻihoʻi kaiaola ma ia wahi.

Aia ka papahana hoʻolāʻau hou ma ka Rio Preto-Jacunda State Nature Reserve, he wahi mamao i hiki ke ʻike ʻia ma ka lā 6 o Kepakemapa ma hope o ka ʻike ʻia ʻana o ka luku ʻia ma o nā kiʻi ukali. ʻO ka papahana, kokoke i $1 miliona, hoʻohana ma luna o 100 poʻe a manaʻo e hoʻolako i kahi kumu hoʻomau o ka loaʻa kālā no ke kaiāulu kūloko ma ke kanu ʻana i nā ʻano mea like me nā palma acai, i ʻike ʻia no kā lākou meaʻai a me nā waiwai antioxidant.

ʻO ka luku ʻia ʻana o ka papahana he mea hoʻihoʻi nui ia no ka hoʻoikaika ʻana e hakakā i ka hoʻopau ʻana i ka ululāʻau a me ka hoʻololi ʻana i ke aniau ma Amazon. Hōʻike ia i nā pilikia e kū nei e nā hui kaiapuni a me ka pono o ka palekana a me ka nānā ʻana i nā wahi palupalu. Ke hoʻomau nei ka hoʻoneʻe ʻana i nā ululāʻau ma ke kānāwai he pilikia nui ma ka ʻāina, i alakaʻi ʻia e ka ʻohi ʻāina no nā kumu mahiʻai.

ʻO ka lilo ʻana o ka ʻāina i hoʻolaʻa ʻia ʻaʻole ia wale nō ka pōʻino i ke kaua kūʻē i ka hoʻololi ʻana i ke aniau akā i ke kaiāulu kūloko pū kekahi e hilinaʻi nei i ka loaʻa kālā hoʻomau i hana ʻia e ka papahana. Hōʻike ka hanana i ke koʻikoʻi o ka hoʻoponopono ʻana i nā pilikia koʻikoʻi e alakaʻi nei i ka hoʻopau ʻana i ka ululāʻau a me ka hoʻokō ʻana i nā hana ākea e pale a hoʻihoʻi i ka wao ua Amazon.

