E hoʻolauna ʻo Arianespace i ka Satellite Geostationary liʻiliʻi no Intelsat ma Ariane 6

Ua hoʻopaʻa inoa ʻo Arianespace i kahi ʻaelike me Intelsat e hoʻolauna i ka satellite IS-45 i ka hapa mua o 2026. E hoʻokuʻu ʻia ka satellite ma ka Ariane 6, ʻo ia hoʻi ka ʻano ʻano ʻo Ariane 64. ʻO ka IS-45 satellite, hoʻokahi tona kona kaumaha, e lawe i ka uku o 12 Ku-band transponders. Hoʻokumu ʻia ia ma ka platform HummingSat i hoʻomohala ʻia e Swissto12 me ke kākoʻo mai ka European Space Agency.

He 40 mau makahiki kēia ʻaelike mai ka wā i alakaʻi ai ʻo Arianespace i kāna hoʻomaka mua ʻana no Intelsat, e kau ana i ka satellite Intelsat 507 i loko o ka orbit geostationary i ʻOkakopa 1983. Eia naʻe, ua loli nui ka mākeke no nā satelite geostationary mai ia manawa. I ka manawa ke kumu o ka mākeke hoʻolaha pāʻoihana, ua emi ka noi no kēia mau satelite i nā makahiki i hala iho nei ma muli o ka piʻi ʻana o nā constellations broadband ma orbit Earth haʻahaʻa.

Hōʻike ʻo Stéphane Israël, Luna Nui o Arianespace, i kēia neʻe ʻana o ka noi, me ka ʻōlelo ʻana he liʻiliʻi ka liʻiliʻi o nā satelite geostationary i kauoha ʻia, ʻaʻole i like ke kaumaha e like me ka wā ma mua. ʻOiai ke emi ʻana nei, manaʻo mau nā hui hoʻolaha i ka mākeke geostationary orbit (GEO) i mea nui. Manaʻo ʻo Tory Bruno, Luna Hoʻokele o United Launch Alliance, e paʻa mau kēia mākeke ma kahi o 10 mau hoʻolaha i kēlā me kēia makahiki. ʻO Tom Ochinero, VP o nā kūʻai kūʻai ma SpaceX, hoʻoikaika pū i ke koʻikoʻi o ka mākeke GEO a hoʻokuʻu i ka moʻolelo o ka hoʻokuʻu ʻana o GEO.

Eia nō naʻe, ʻae nā luna hoʻokō ʻo ka mea hoʻokele mua o ka hoʻomaka ʻana i kēia manawa ʻo nā constellations broadband. Pono ka hoʻolālā ʻana o kēia mau hōkū i ka wikiwiki o ka hoʻokuʻu ʻana, ʻoiai ma hope o ka pau ʻana o ka ʻōnaehana, ʻoiai ua pani ʻia nā satelite kahiko. Hoʻomaopopo ʻo ʻIseraʻela, ʻoiai ʻo GEO i kēia manawa, ʻo nā constellations ka ʻenekini ikaika loa no ka ulu ʻana.

Sources:

– [ʻatikala kumu](ʻatikala-kumu)

– [Intelsat](https://www.intelsat.com/)

– [Arianespace](https://www.arianespace.com/)

– [Swissto12](http://swissto12.com/)

– [Agence Space Agency](https://www.esa.int/)