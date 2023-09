ʻIke ʻia ka haʻawina ʻo Argyle Volcano i ka ʻike ʻana i nā waihona daimana hou

Ua ʻike nui nā mea noiʻi mai ke Kulanui ʻo Curtin i ke aʻo ʻana i nā pōhaku waiwai daimana mai ka lua pele ʻo Argyle ma Western Australia. Ua ʻike lākou i ke kolu o ka mea e pono ai no ka hoʻokumu ʻana i nā daimana poni waiwai. He hopena koʻikoʻi kēia ʻike i ka ʻimi honua no nā waihona daimana hou.

ʻO ke aʻo ʻana, i paʻi ʻia ma Nature Communications, e hōʻike ana i ka hoʻohui ʻana i ke kalapona i loko o ka Honua a me nā ikaika mai ka hui ʻana o nā papa tectonic, ʻo ka loaʻa ʻana o nā daimana ʻulaʻula ma ka ili o ka Honua e pono ai nā ʻāina i "hohola ʻia" i ka wā o ka haʻihaʻi ʻana o ka continental he mau haneli miliona. makahiki aku nei. Ua hana ʻia nā ʻāwaha i loko o ka ʻōpala o ka Honua e hiki ai ke piʻi aʻe ka pelemaka lawe daimana.

ʻO ka mea noiʻi alakaʻi ʻo Kauka Hugo Olierook wehewehe ʻo Argyle i manaʻo ʻia he 1.3 biliona makahiki, ʻoi aku ka 100 miliona mau makahiki ma mua o ka mea i manaʻo ʻia ma mua. Hoʻopili ʻia kona hoʻokumu ʻana i ka haki ʻana o kahi supercontinent kahiko. ʻO ka ʻāina kahi i waiho ʻia ai ka waihona daimana Argyle he hopena ia o ka hui ʻana ma waena o ka ʻāina ʻo Kimberley a me ka ʻĀkau o Australia, e hana ana i kahi ʻōpala i ka ʻāina ʻaʻole loa e hoʻōla loa.

Hoʻomaopopo ʻo Kauka Olierook he mea koʻikoʻi ka hui ʻana o ke kalapona hohonu, ka hui ʻana o ka ʻāina, a me ka hohola ʻana o ka ʻāina no ka loaʻa ʻana o nā daimana ʻulaʻula. Ke manaʻoʻiʻo nei ʻo ia ma ka ʻike ʻana i kēia mau mea ʻekolu, hiki ke ʻike i nā waihona daimana hou, e like me ka Argyle mine kaulana, ʻo ia ke kumu nui loa o ka honua i nā daimana maoli.

Eia naʻe, ua ʻae ʻo Kauka Olierook he pilikia ka ʻimi ʻana i nā waihona daimana ʻulaʻula hou. Loaʻa ka hapa nui o nā waihona daimana ma waena o nā ʻāina kahiko no ka mea ʻoi aku ka maʻalahi o nā lua pele i ʻike ʻia. ʻO ka lua pele ʻo Argyle, aia ma ka hui ʻana o ʻelua mau ʻāina kahiko, ua hoʻopuka ʻo ia ma luna o 90 pakeneka o nā daimana ʻulaʻula o ka honua.

ʻO ka mea kākau kumu a me ke kanaka kālaihonua nui ʻo Murray Rayner mai Rio Tinto e hoʻokūpaʻa i ke koʻikoʻi o ka makahiki a me kahi o ka lua pele ʻo Argyle i ka hoʻomaopopo ʻana i ke kūkulu ʻia ʻana o kēia mau pōhaku makamae. Ua mālama ʻia ke aʻo ʻana e nā mea noiʻi i hui pū me Curtin University's John de Laeter Center, Timescales of Mineral Systems Group, a me Earth Dynamics Research Group.

I ka hopena, ʻo ka ʻike ʻana i ke kolu o ka clue e pono ai no ka ʻike ʻana i nā waihona daimana hou e wehe i nā mea hou no ka ʻimi daimana. Ua ʻike maikaʻi ka poʻe noiʻi i nā kūlana i koi ʻia no ke kūkulu ʻana i nā daimana ʻulaʻula a e hoʻomau i ka ʻimi ʻana i nā lua pele e lawe daimana ma Australia a me nā wahi ʻē aʻe.

