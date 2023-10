Manaʻo ka Haʻawina Hou i nā Asteroids Ultradense Loaʻa i nā Element Superheavy

Ua ʻike ʻia kahi noiʻi hou e hiki ke hoʻokumu ʻia kekahi mau ultradense asteroids i kā mākou ʻōnaehana solar me nā mea kaumaha loa i ʻike ʻole ʻia ma ka Honua. ʻOi aku ka nui o kēia mau asteroids ma mua o nā mea maʻamau i loaʻa ma ko mākou honua, e hana i kā lākou haku mele ʻokoʻa a hoihoi i nā ʻepekema.

ʻO kekahi laʻana ʻo Asteroid 33 Polyhymnia, aia ma ke kāʻei asteroid nui ma waena o Mars a me Jupiter. ʻOi loa ka nui o ka Polyhymnia ʻaʻole hiki ke hoʻohālikelike ʻia me kekahi mea ma ka Honua. Ua alakaʻi kēia i ka poʻe noiʻi e manaʻoʻiʻo ʻo ia a me nā asteroids like ʻole ke komo i nā ʻano mea i ʻike ʻole ʻia ʻaʻole hiki ke wehewehe ʻia me ka hoʻohana ʻana i ka physics maʻamau.

ʻO ke aʻo ʻana, alakaʻi ʻia e Johann Rafelski a me kāna mau hoa hana mai ke Kulanui o Arizona, i kālele ʻia i nā mea ultradense compact (CUDOs). ʻOi aku ka nui o kēia mau kino astronomical ma mua o ka osmium, ʻo ia ka ʻeleʻele kūlohelohe maoli ma ka Honua. Manaʻo nā mea noiʻi e haku ʻia nā asteroids e like me Polyhymnia i nā mea me nā helu atomika i ʻoi aku ma mua o 118, ʻaʻole i ʻike ʻia ma mua.

ʻO ke aʻo ʻana, i ʻae ʻia no ka paʻi ʻana ma ka European Physical Journal Plus, e hōʻike ana aia paha he "mokupuni o ka nuklea paʻa" a puni nā helu atomika 164, kahi e hiki ai ke noho nā mea kaumaha loa. ʻOiai ʻo nā mea ma waho aʻe o ka helu atomic 118 i kēia manawa he kumu a paʻa ʻole, manaʻo ʻia ka nui o kēia mau mea e hoʻonui i lalo o ka papaʻaina.

Inā hōʻoia ʻia aia kekahi mau asteroids i loko o ke kāʻei asteroid i nā mea hiki ʻole ke loaʻa, hiki iā lākou ke lilo i mau pahuhopu i ka wā e hiki mai ana no nā misionari mining. ʻO ka hiki ke loaʻa i nā mea kaumaha loa, ʻo ia hoʻi nā mea i paʻa ʻole a nānā ʻole ʻia i kēia manawa, mai loko mai o kā mākou ʻōnaehana solar kahi manaʻo hoihoi.

I ka hopena, hōʻike kēia haʻawina i ka hiki ke loaʻa o nā mea superheavy i nā ultradense asteroids, hiki ke hāʻawi i nā ʻike koʻikoʻi i ka haku ʻana o kā mākou ʻōnaehana solar a wehe i nā ala hou no ka ʻimi ʻana a me ka ʻili waiwai.

Puna: nā mea kaumaha nui a me nā mea ultradense, Springer