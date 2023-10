Ua ʻoi aku ka naʻauao o nā ʻīlio ma mua o nā ʻīlio hae? ʻAʻole loa, akā paʻakikī

Ua hele lōʻihi nā Canine mai ko lākou ulu ʻana mai nā ʻīlio hae hina ma mua o 15,000 mau makahiki i hala. Eia naʻe, ʻoi aku ka naʻauao o nā ʻīlio o kēia wā ma mua o ko lākou mau kūpuna? ʻAʻole pololei ka pane, e like me ka poʻe akamai. ʻOiai ua loaʻa i nā ʻīlio a me nā ʻīlio hae nā mākau noʻonoʻo like ʻole, ʻaʻole pololei ke ʻōlelo ʻana he ʻoi aku ka naʻauao ma mua o kekahi.

Hoʻopili ka ʻike holoholona i kahi ʻano o nā hiki, hiki ke hoʻokaʻawale ʻia i ʻelua mau ʻāpana: ka ʻike pilikanaka a me ka ʻike nonsocial. Pili ka ʻike pilikanaka i nā mākau o ke kanaka i ka wā e launa pū ai me nā holoholona ʻē aʻe, ʻoiai ʻo ka ʻike nonsocial e pili ana i ka ʻike a me ka hana ʻana o nā holoholona i ke ao kino a puni lākou. Loaʻa i nā ʻīlio a me nā ʻīlio hae nā mana cognitive ʻokoʻa e kūlike me ko lākou ʻano nohona.

ʻO ka hoʻāʻo kuhikuhi he hoʻokolohua maʻamau i hoʻohana ʻia e ana i nā mākau noʻonoʻo i nā ʻīlio a me nā ʻīlio hae. Ma kahi noiʻi hou, ua ʻike nā mea noiʻi he ʻelua ʻoi aku ka nui o nā ʻīlio ma mua o nā ʻīlio e ʻimi i ka meaʻai huna e pili ana i nā hōʻailona e like me ke kuhikuhi ʻana a i ʻole ke nānā ʻana. Hōʻike kēia mau ʻike e hoʻomaka ka ʻike ʻīlio e hoʻomaopopo i nā ʻano a me nā manaʻo o ke kanaka. ʻO ka mea ʻē aʻe, ʻoi aku ka maikaʻi o nā ʻīlio hae i ke kumu a me ka hopena, e like me kā lākou i hōʻike ai ma kahi hoʻokolohua kahi i hōʻole ʻole ai lākou e hoʻokokoke i kahi kīʻaha ʻole i hoʻoluliluli ʻia. Hiki ke hoʻomaopopo ʻia ka hoʻomaopopo ʻana o nā ʻīlio hae i ke kumu kumu, no ka hilinaʻi ʻana i ka hahai holoholona kūʻokoʻa i ka nahele.

Eia naʻe, ʻaʻole hiki ke hoʻemi ʻia ka mana cognitive i kahi ʻōnaehana hoʻonohonoho maʻalahi. ʻO Friederike Range, ka mea nāna i hoʻokumu i ka Wolf Science Center ma Vienna, e hōʻike ana he nui nā hoʻokolohua e loiloi i nā mākau noʻonoʻo i nā ʻīlio a me nā ʻīlio. Ma ke ʻano holoʻokoʻa, ʻoi aku ka makemake o nā ʻīlio hae i nā hana like me kā lākou ʻano ponoʻī, ʻoiai ʻoi aku ka maikaʻi o nā ʻīlio i ka hana ʻana me nā kānaka.

ʻO ka pahuhopu o kēia mau hoʻāʻo ʻaʻole ia e hoʻoholo inā ʻoi aku ka naʻauao o nā ʻīlio ma mua o nā ʻīlio hae, akā no ka loaʻa ʻana o ka ʻike hohonu i ke ʻano o ko lākou ʻike ʻike kūʻokoʻa e hiki ai iā lākou ke hoʻokele i ka honua. E like me ka paʻakikī o ka hoʻohālikelike ʻana i ka naʻauao o nā poʻe e like me Van Gogh a me Einstein, ʻoi aku ka paʻakikī o ka loiloi ʻana i ka naʻauao holoholona ma muli o kā lākou ʻano akamai.

I ka hopena, ʻaʻole hiki ke ana ʻia ka naʻauao o nā ʻīlio a me nā ʻīlio hae ma ke ʻano pololei. Loaʻa i kēlā me kēia ʻano nā mākau cognitive i kūpono i ko lākou mau kaiapuni a me nā koi. ʻO ka hoʻomaopopo ʻana i kēia mau ʻokoʻa e hoʻonui ai i ko mākou mahalo i nā mana cognitive kupaianaha i hōʻike ʻia e nā canines, nā holoholona a me nā holoholona hihiu.

Nā nīnau i nīnau pinepineʻia (FAQ)

Ua ʻoi aku ke akamai o nā ʻīlio ma mua o nā ʻīlio hae?

ʻOiai ua loaʻa i nā ʻīlio a me nā ʻīlio hae nā mākau noʻonoʻo like ʻole, ʻaʻole pololei ka ʻōlelo ʻana he ʻoi aku ka naʻauao o kekahi ma mua o kekahi. ʻOi aku ka maʻalahi o nā ʻīlio i ka hoʻomaopopo ʻana i nā ʻano a me nā manaʻo o ke kanaka, aʻo nā ʻīlio hae e hōʻike i ka ʻike ikaika o ke kumu a me ka hopena.

Pehea ka poʻe noiʻi e ana i ka cognition i nā ʻīlio a me nā ʻīlio hae?

Hoʻohana ka poʻe ʻepekema i nā hoʻokolohua like ʻole e loiloi i ka noʻonoʻo noʻonoʻo i nā canine. ʻO kahi hoʻāʻo maʻamau ʻo ka hōʻike kuhikuhi, kahi e hūnā ai nā mea noiʻi i ka meaʻai a hāʻawi i nā hōʻailona e like me ke kuhikuhi ʻana a i ʻole ke nānā ʻana. Nānā pū nā mea noiʻi i nā hiki o nā holoholona ke hoʻomaopopo i ke kumu a me ka hopena, kā lākou hana ma nā hana kaiaulu a me ke kino, a me nā kumu ʻē aʻe he nui.

No ke aha e paʻakikī ai ka naʻauao ma waena o nā ʻīlio a me nā ʻīlio hae?

He paʻakikī ka hoʻohālikelike ʻana i ka naʻauao o nā ʻīlio a me nā ʻīlio hae, a i ʻole nā ​​​​mea ʻelua, ma muli o kā lākou ʻano akamai. Hōʻike nā ʻano ʻano like ʻole i nā mana cognitive e kūlike me kā lākou hoʻololi ʻokoʻa a me ka hoʻololi ʻana. Eia kekahi, paʻakikī ka naʻauao e wehewehe i loko o ka pōʻaiapili kanaka.

He kuleana anei ka domestication i ka ʻokoʻa cognitive ma waena o nā ʻīlio a me nā ʻīlio hae?

ʻAe, ua hoʻoikaika ʻia ka ʻai ʻana i nā mana noʻonoʻo o nā ʻīlio. Ua hoʻololi nā ʻīlio i ka noho ʻana a me ka hana pū ʻana me nā kānaka, kahi i hoʻoulu ai i nā mākau noʻonoʻo like ʻole i hoʻohālikelike ʻia me kā lākou mau hoa hihiu. ʻO nā ʻīlio hae, ma ka ʻaoʻao ʻē aʻe, hilinaʻi nui i nā hana hana i loko o kā lākou hui ponoʻī.