ʻO ka Satellite Weather Arctic: Hoʻonui i nā wānana o ka wā ma ka Arctic

Ke hoʻomaka nei kahi misionari e hoʻololi i ka wānana ʻana i ka wā ma ka Arctic. ʻO ka Arctic Weather Satellite, i hoʻomohala ʻia e ka European Space Agency (ESA), e manaʻo e hoʻoponopono i ka nele o ka ʻikepili no nā wanana pōkole pololei ma kēia wahi. ʻO ka satellite, i kūkulu ʻia i loko o 36 mau mahina wale nō ma o ka New Space approach, ua lawe ʻia mai OHB i Suedena i Kelemānia no nā ʻano hoʻokolohua koʻikoʻi.

Hāʻawi nā satelite kuʻuna ma ka geostationary a me ka polar orbits i ka ʻikepili waiwai no ka wānana ʻana i ka ʻāina. Eia nō naʻe, ʻaʻole lawa ka nānā ʻana o ka Arctic ma muli o ka nele o ka ʻike mai nā satelite geostationary. ʻO ka Arctic Weather Satellite, e lawelawe ana ma ke ʻano he prototype no ka constellation EPS-Sterna hiki ke hoʻololi i kēlā.

Manaʻo ka mikiona EPS-Sterna i kahi hui o ʻeono microsatellites i ʻekolu mau mokulele orbital e hāʻawi i kahi kahe mau o ka ʻikepili wela a me ka haʻahaʻa mai kēlā me kēia wahi ma ka Honua. E hiki ai i kēia pūʻulu hōkū ke wānana i ka wā pōkole, a i ʻole 'nowcasting,' ma ka Arctic, a me ka hoʻomaikaʻi ʻana i nā wanana o ka honua. E hoʻopiha hou ʻia ka hoʻonohonoho o ʻeono microsatellites i ʻekolu manawa.

Ma mua o ka lilo ʻana o ka misionari EPS-Sterna i mea ʻoiaʻiʻo, pono e hōʻoia ka prototype Arctic Weather Satellite i kona pono. Ua hoʻolako ʻia ka satellite me kahi radiometer microwave scanning cross-track kiʻekiʻe loa, i hoʻolālā ʻia e hāʻawi i ka haʻahaʻa haʻahaʻa kiʻekiʻe a me nā kani wela o ka lewa i nā kūlana ania a pau.

Ua hoʻāʻo koʻikoʻi ka satellite, me ka hōʻoia ʻana i nā loulou ma waena o ka satellite a me ke kikowaena mana o ka misionari. Ke hele nei ʻo ia i kahi hoʻokolohua hoʻāʻo kaiapuni ma IABG ma Kelemānia, kahi e hōʻike ʻia ai i nā haʻalulu haʻalulu, walaʻau, a me nā kūlana wela loa i ʻike ʻia ma ka orbit. I ka pau ʻana o kēia mau hoʻāʻo ʻana, e hoʻi ka satellite i OHB i Suedena no ka nānā hope ʻana ma mua o ka lawe ʻia ʻana i kahi kahua hoʻolaha o SpaceX ma Vandenberg, Kaleponi.

ʻO ka lā i manaʻo ʻia e hoʻokuʻu ʻia no ka Arctic Weather Satellite ʻo Iune 1, 2024, ma luna o kahi rocket Falcon 9. Inā kūleʻa, e hōʻailona kēia mikiona i kahi koʻikoʻi nui i ka hoʻomaikaʻi ʻana i ka hiki ke wānana i ka wā ma ka Arctic a ma waho.

He aha ke kumu o ka Arctic Weather Satellite?

Ke manaʻo nei ka Arctic Weather Satellite e hoʻomaikaʻi i nā wānana o ka wā ma ka Arctic, kahi i nele i ka ʻikepili pōkole pololei i kēia manawa.

He aha ka hui hōkū EPS-Sterna?

ʻO ka mikiona EPS-Sterna he pūʻulu o nā microsatellites ʻeono e hāʻawi i ka ʻikepili i ka mahana a me ka haʻahaʻa mai kēlā me kēia wahi o ka Honua, e hiki ai i ka wānana wā pōkole a me ka hoʻonui ʻana i nā wanana o ka honua.

I ka manawa hea e hoʻokuʻu ʻia ai ka Arctic Weather Satellite?

Hoʻomaka ka satellite e hoʻokuʻu ʻia ma Iune 1, 2024, ma luna o kahi rocket Falcon 9.

Pehea e kōkua ai ka satellite i ka wānana ʻana i ke aniau?

Hoʻolako ʻia me ka 19-channel cross-track scanning microwave radiometer, e hōʻiliʻili ka satellite i ka haʻahaʻa haʻahaʻa kiʻekiʻe a me ka ʻikepili wela i nā kūlana ania a pau, e hoʻomaikaʻi ana i ka pololei o nā wanana aniau ma ka Arctic a me ka honua.