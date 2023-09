ʻO ka hale lāʻau kahiko loa i loaʻa i nā kiʻi i nā kūpuna kiʻekiʻe

Ua ʻike ka poʻe kālaihonua i ka ʻike ʻana ma ka wailele ʻo Kalambo ma Zambia, e ʻeli ana i ka hale lāʻau kahiko loa i loaʻa, mai ka 476,000 mau makahiki. Hōʻike kēia ʻike ua ʻoi aʻe ko mākou mau kūpuna ma mua o ka manaʻo mua. ʻO ka hale lāʻau, i manaʻo ʻia he paepae, alahele, a i ʻole hale hoʻokiʻekiʻe, ua mālama maikaʻi ʻia a hōʻike i nā hōʻike o nā mea hana pōhaku i hoʻohana ʻia e hoʻohui i ʻelua mau lāʻau nui. Ua ʻike ʻia ma ke kahua kahi ohi ʻana o nā mea hana lāʻau, me ka wili a me ka lāʻau ʻeli.

Ke hoʻopiʻi nei kēia ʻike i ka manaʻo he poʻe nomadic ko mākou mau kūpuna, no ka mea, ʻike ʻia ke ʻano he hale paʻa ma kahi kokoke i nā wailele. ʻO ka loaʻa ʻana o kahi kumu wai mau e hōʻike ana he hiki i ko mākou ʻohana ke hoʻolālā a kūkulu i nā hale paʻa. ʻO ka mea kākau alakaʻi o ke aʻo ʻana, ʻo Larry Barham, ʻo archaeologist, hōʻike ka ʻike i ka hiki ke hoʻololi a me ka noʻonoʻo abstract o ko mākou mau kūpuna. Manaʻo ʻo ia ua hoʻohana lākou i ko lākou naʻauao, noʻonoʻo, a me nā mākaukau e hana i kahi mea i loaʻa ʻole ma mua.

ʻO ke kiʻekiʻe o ka wai ma Kalambo Falls ka mea i mālama i ka hale lāʻau i nā kenekulia. ʻO ka luminescence dating, kahi ʻano hou i hoʻohana ʻia e nā mea noiʻi, hōʻike i ka makahiki o ka hale a hōʻoia ʻo ia ma mua o ka ulu ʻana o Homo sapiens. ʻO nā hale lāʻau mua i hoʻopaʻa ʻia ma kahi o 9,000 mau makahiki, ʻo ia ka mea i ʻike nui ʻia i ka hoʻomaopopo ʻana i nā hiki o ko mākou mau kūpuna mua.

Hōʻike kēia ʻike i nā mana noʻonoʻo o ko mākou mau kūpuna, me ka hoʻolālā ʻana, ka ʻike maka, a me ka hiki ke hana i nā hale paʻakikī. Hoʻopiʻi ia i nā manaʻo mua e pili ana i nā hiki a me nā nohona o nā kānaka mua. ʻOiai e pono ana ka noiʻi hou e hoʻomaopopo pono i ke kumu a me ka hana o ka hale, ʻike maopopo ʻia ua loaʻa i ko kākou mau kūpuna ka mana no ka noʻonoʻo kiʻekiʻe a me ka hoʻoponopono pilikia.

