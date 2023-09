Ua kūkulu nā kānaka i nā hale lāʻau i ka hapalua miliona mau makahiki i hala, ua ʻike ʻia ka haʻawina

Ua ʻike nā mea noiʻi mai ke Kulanui o Liverpool a me Aberystwyth University i nā hōʻike e kūkulu ana nā kānaka i nā hale i hana ʻia i ka lāʻau he hapalua miliona mau makahiki i hala. Ua ʻeli ka hui i ka lāʻau i mālama maikaʻi ʻia ma ke kahua archaeological o Kalambo Falls ma Zambia, kahi i hoʻopaʻa ʻia ma kahi o 476,000 mau makahiki, ma mua o ka ulu ʻana o Homo sapiens. Hōʻike ʻia nā kaha ʻokiʻoki pōhaku ma ka lāʻau i ka hana ʻana a hoʻohui ʻia e nā kānaka mua ʻelua mau lāʻau nui e hana i hale, he paepae paha a i ʻole kekahi hapa o kahi hale.

Hoʻopiʻi kēia ʻike i ka manaʻo nui o ka poʻe Stone Age he nomadic. Hāʻawi ka ʻāina i kahi kumu wai mau a me ka nui o ka meaʻai, e ʻae ai i kēia mau kānaka e noho a kūkulu i nā hale. ʻO ka loaʻa ʻana o nā hale lāʻau e hōʻike ana i kēia mau kānaka mua i loaʻa ka naʻauao, ka noʻonoʻo, a me nā mākau e hana ai i kahi mea i loaʻa ʻole ma mua.

Ua hoʻohana ka hui noiʻi i nā ʻenehana hou luminescence e hoʻoholo ai i ka makahiki o nā mea i loaʻa. Ma ka nānā ʻana i ka manawa hope loa i ʻike ʻia ai nā minerala i ke one a puni i ka lā, ua hiki i nā mea noiʻi ke kau i ka lāʻau i ka hapalua miliona makahiki. He hopena koʻikoʻi kēia ʻano kaʻina hana hou no ka hoʻomaopopo ʻana i ka ulu ʻana o ke kanaka a hiki ke hoʻopaneʻe hou i ka wā kahiko.

Aia ka wailele ʻo Kalambo ma ka muliwai ʻo Kalambo, ma ka palena o Zambia a me ka ʻāpana Rukwa o Tanzania. Ua ʻike ʻia no kona koʻikoʻi archaeological a ua koho ʻia no ka hoʻokomo ʻana i ka papa inoa hoʻoilina honua o UNESCO. Hōʻike nā ʻike hou i ke koʻikoʻi o ka pūnaewele, a ke hoʻopaʻapaʻa nei ka poʻe noiʻi no kona ʻike ʻia ʻana he kahua hoʻoilina honua o United Nations.

He ʻāpana kēia noiʻi o ka papahana ʻo "Deep Roots of Humanity", i kākoʻo kālā ʻia e ka UK's Arts and Humanities Research Council. Manaʻo ia e noiʻi i ka ulu ʻana o ka ʻenehana kanaka i ka wā Pōhaku. Aia ka papahana me ka hui pū ʻana me ke Kōmike Hoʻomalu Hoʻoilina o Zambia, Livingstone Museum, Moto Moto Museum, a me ka National Museum ma Lusaka. Manaʻo ka poʻe noiʻi e puka mai ana nā mea hoihoi hou aʻe mai loko mai o ke one wai o ka wailele o Kalambo Falls.