Ua hala ʻo Apollo 13 Astronaut Thomas K. Mattingly ma 87, e waiho ana i kahi hoʻoilina o ka hoʻoponopono pilikia.

Ua hala aku ʻo Thomas K. "TK" Mattingly, he mea hoʻokalakupua NASA koʻikoʻi i hoʻokani i ka hana koʻikoʻi i loko o ka mikiona Apollo 13 pōʻino, ua hala ʻo ia i ka makahiki 87. ʻO nā hana kupaianaha a Mattingly e hoʻoponopono i nā pilikia mai ka mālama ʻana i ka ʻāina i kōkua i ka hoʻihoʻi ʻana mai i ka poʻe holokai. i ka Honua, ʻoiai ua hoʻoneʻe ʻia mai ka misionari ma mua o ka hoʻomaka ʻana ma muli o ka ʻike ʻana i ka rubella.

ʻOiai ʻaʻole hiki iā ia ke komo i ka lele maoli, ua ʻike nui ʻia ko Mattingly akamai i ka wā i pahū ai ka mokulele i kona ala i ka mahina. Ma ka hoʻohana ʻana i kona ʻike a me kona akamai, ua hoʻolālā ʻo Mattingly i nā kaʻina hana mai Mission Control e mālama i ka mana, e hōʻoia ana i ke komo hou ʻana i ka lewa o ka Honua. ʻO ka hopena, ua hiki i nā astronauts James Lovell, Jack Swigert, a me Fred Haise ke ola i ka huakaʻi weliweli.

Ua hoʻonui ʻia nā haʻawina kūʻokoʻa a Mattingly ma mua o ka misionari Apollo 13. Hoʻomaka ʻo ia i kāna ʻoihana ma ke ʻano he pilote US Navy, ua koho ʻia ʻo ia ma ke ʻano o ka papa astronaut o 1966. Ma hope mai ua lawelawe ʻo ia ma ke ʻano he hoʻokele module kauoha ma ka misionari Apollo 16 a ua kauoha ʻo ia i ʻelua mau huakaʻi Space Shuttle, e waiho ana i ka hopena mau loa i ka ʻimi ʻana i ka lewa. .

ʻO kāna moʻolelo kupaianaha i make ʻole ʻia i ka kiʻi ʻoniʻoni 1995 i hoʻohanohano ʻia "Apollo 13," me ka mea hoʻokani ʻo Gary Sinise e hōʻike ana iā Mattingly. Ma o kona hoʻolaʻa ʻana, akamai, a me kona hiki ke hoʻoponopono i nā pilikia, ua hana nui ʻo Mattingly i ka hoʻonui ʻana i ko mākou ʻike no ka lewa a me ka wehe ʻana i ke ala no ka ʻimi ʻana i ka lewa e hiki mai ana.

NPP:

Nīnau: He aha ka hana a Thomas K. Mattingly ma ka mikiona Apollo 13?

A: Ua hoʻonoho mua ʻia ʻo Mattingly ma ke ʻano he mea hoʻokele module kauoha no ka mokulele ʻo Apollo 13 akā ua hoʻopaʻa ʻia ma muli o ka ʻike ʻana i ka rubella. Eia nō naʻe, ua hoʻokani ʻo ia i kahi hana koʻikoʻi mai ka mālama ʻana i ka ʻāina ma o ka hoʻolālā ʻana i nā kaʻina hana e mālama ai i ka mana, e hōʻoiaʻiʻo ana i ke komo hou ʻana o ka poʻe holo.

Nīnau: He aha nā misionari ʻē aʻe i komo ai ʻo Thomas K. Mattingly?

A: Ua lawelawe ʻo Mattingly ma ke ʻano he pilot module kauoha ma ka misionari Apollo 16 a ua kauoha ʻo ia i ʻelua mau huakaʻi Space Shuttle.

Nīnau: Pehea i hoʻohanohano ʻia ai ʻo Mattingly i ka moʻomeheu kaulana?

A: Ua hōʻike ʻia nā haʻawina kupaianaha a Mattingly i ka kiʻiʻoniʻoni 1995 "Apollo 13," me ka mea hoʻokani ʻo Gary Sinise e pāʻani ana i kona ʻano.