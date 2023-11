Ua hala ʻo NASA Astronaut Thomas K. Mattingly, e waiho ana ma hope o kahi hoʻoilina o ka hoʻoponopono pilikia.

Ua make kaumaha ʻo Thomas K. "TK" Mattingly, kahi mea hoʻokele NASA kaulana, i ka makahiki 87. ʻO Mattingly, i ʻike ʻia no kāna noʻonoʻo wikiwiki a me kona mākaukau hoʻoponopono pilikia, ua hoʻokani nui i ka misionari Apollo 13, ʻoiai ʻaʻole. hiki ke hui pū me ka hui. Ua hōʻoia ʻo NASA i ka hala ʻana o Mattingly i kahi ʻōlelo i hoʻokuʻu ʻia ma ʻOkakopa 31.

ʻOiai ua hoʻonoho mua ʻia ʻo Mattingly ma ke ʻano he pilot module kauoha no Apollo 13, ua hoʻopaʻa ʻia ʻo ia i 72 mau hola ma mua o ka misionari ma muli o ka loaʻa ʻana o ka rubella. ʻAʻole naʻe ʻo ia i ʻike ʻo kāna paʻakikī nui loa a me kāna hāʻawi ʻana i ka misionari ke waiho nei i mua.

I ka wā i pahū ai ma luna o ka mokulele, e hoʻopōʻino ana i ke ola o nā astronauts James Lovell, Jack Swigert, a me Fred Haise, ʻo ko Mattingly hiki ke hoʻoholo i nā pilikia. ʻOiai ʻaʻole i hāʻule i ka maʻi, ua hoʻololi koke ʻo Mattingly a hui pū me ka Mission Control, kahi āna i hana nui ai i ka hoʻomohala ʻana i nā kaʻina hana e mālama ai i ka mana. ʻO kēia ʻano hana hou i ʻae ai i ka mokulele i pōʻino e komo hou i ka lewa o ka Honua, i ka hopena e hōʻoia i ke ola o ka poʻe holo moku.

ʻO nā hana kupaianaha a Mattingly i ka wā o ka misionari Apollo 13 i loaʻa i ka ʻike honua, me ka hoʻoulu ʻana i kahi kiʻiʻoniʻoni Hollywood. Ma ka 1995 kiʻiʻoniʻoni "Apollo 13," ua hōʻike ʻia ke ʻano o Mattingly e ka mea akamai ʻo Gary Sinise.

I kāna ʻoihana holoʻokoʻa, ua hāʻawi ʻo Mattingly i nā haʻawina koʻikoʻi i ka ʻimi ākea. Ma mua o kona komo ʻana me Apollo 13, ua lawelawe ʻo ia ma ke ʻano he pailaka ma ka US Navy ma mua o kona koho ʻia ʻana ma ke ʻano he ʻāpana o ka papa astronaut kaulana o 1966. Ua lilo ʻo Mattingly i mea hoʻokele module kauoha no ka misionari Apollo 16 a ma hope ua lawe ʻo ia i ke kuleana. ʻo ke alakaʻi mokulele mokulele i ʻelua mau huakaʻi Space Shuttle.

Ua hoʻomaopopo ʻo Nelson, ka Luna Hoʻokele o NASA, i ka hoʻoilina o Mattingly, me ka ʻōlelo ʻana, "ʻAʻole i hoʻokau wale nā ​​haʻawina a TK i nā palena o ka mākaʻikaʻi ākea akā ua hoʻomākaukau i ke ala no ka holomua nui i ko mākou ʻike ʻana i ke ao holoʻokoʻa."

ʻO ka hala ʻana o Mattingly e hōʻailona ana i ka pau ʻana o kahi au o ka mākaʻikaʻi ākea, akā ʻo kāna hoʻoilina ma ke ʻano he mea hoʻoponopono pilikia a hoʻolaʻa ʻia e hoʻomau i ka hoʻoulu ʻana i nā hanauna e hiki mai ana.

Nā nīnau i nīnau pinepineʻia (FAQ)

ʻO wai ʻo Thomas K. Mattingly?

ʻO Thomas K. "TK" Mattingly he kanaka hoʻokele NASA i hāʻawi nui i nā haʻawina i ka mākaʻikaʻi lewa. He hana koʻikoʻi ʻo ia i ka misionari Apollo 13, ʻoiai ʻaʻole hiki iā ia ke hui pū me ka hui ma muli o ka loaʻa ʻana o ka rubella.

He aha ka hana a Mattingly ma ka mikiona Apollo 13?

Ua lawelawe ʻo Mattingly ma ke ʻano he pilot module kauoha no Apollo 13 akā ua hoʻokumu ʻia ma mua o ka hoʻomaka ʻana. I ka wā i pahū ai ka mokulele, ua hoʻohana ʻo Mattingly i kāna mau mākau hoʻoponopono pilikia mai Mission Control e hoʻomohala i nā kaʻina hana mālama mana, e hōʻoia i ka hoʻokomo hou ʻana o ka kaʻa i pōʻino a me ke ola o nā astronauts.

Pehea i kōkua ai ʻo Mattingly i ka ʻimi ʻana i ka lewa?

Ma waho aʻe o kona komo ʻana i ka misionari Apollo 13, ua lawelawe ʻo Mattingly ma ke ʻano he pilot module kauoha no ka misionari Apollo 16. Ma hope mai ua lilo ʻo ia i luna mokuahi ma ʻelua mau huakaʻi Space Shuttle. ʻO nā haʻawina a Mattingly i wehe i ke ala no ka holomua i ko mākou ʻike ʻana i ka lewa.

Sources:

– [NASA: Thomas K. Mattingly](https://www.nasa.gov/astronautprofiles/m/

attinglytk)

– [IMDb: Apollo 13 (1995)](https://www.imdb.com/title/tt0112384/)