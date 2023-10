Asteroid i ʻike hou ʻia e hele kokoke i ka honua

I nā makahiki i hala iho nei, ua ʻae nui ʻia ʻo ka hopena asteroid ke kumu o ka pau ʻana o nā dinosaurs. ʻO ke kuhiakau ʻo Alvarez, ka manaʻo nui e wehewehe ana i kēia hanana hoʻopau, hōʻike ʻia ua hui ʻia kahi asteroid me ka Honua ma kahi o 65 miliona mau makahiki i hala, e alakaʻi ana i ka hoʻopau ʻana i nā ʻano dinosaur he nui. ʻO nā hōʻike kākoʻo no kēia kumumanaʻo e pili ana i ka loaʻa ʻana o ka lua pele, i kapa ʻia ʻo Chicxulub crater, aia ma lalo o ka Yucatan Peninsula o Mexico. Wahi a ke kuhiakau, ua hoʻoulu ʻia ka hopena o ka asteroid i nā nalu nui a hana i kahi lua pele 140 km ākea. Ua kipaku ʻia nā ʻōpala i ka lewa, e uhi ana i ka Honua i kahi ʻano hoʻoilo nuklea e like me ka hoʻoilo, i ka hopena i ka make ʻana o nā dinosaurs.

I ka hoʻomohala hou ʻana, ua hoʻomālamalama ka NASA's Defense Coordination Office (PDCO), ke kuleana no ka nānā ʻana i nā Near-Earth Objects (NEOs), i kahi asteroid i manaʻo ʻia e hele kokoke i ka Honua i kēia lā. Ua koho ʻia ʻo Asteroid 2023 UH e NASA's Center for Near-Earth Object Studies (CNEOS), ua wānana ʻia kēia pōhaku e hele kokoke mai ma kahi o 2.5 miliona mau kilomita i ko kākou honua i ka lā 20 ʻOkakopa. i kēlā me kēia hola, hilahila wale i ka wikiwiki o ka Intercontinental Ballistic Missile (ICBM).

No ka hui ʻo Apollo o Near-Earth Asteroids, ʻo Asteroid 2023 UH kekahi ʻāpana o ka papa pōhaku ākea e hui ana me ka orbit o ka Honua a he mau koʻi semi-nui ka nui ma mua o ko ka Honua. Ua kapa ʻia kēia mau asteroids ma muli o ka nui o Apollo asteroid 1862, i ʻike mua ʻia e ka mea kilo hōkū Kelemania ʻo Karl Reinmuth i nā makahiki 1930.

Ua hāʻawi pū ʻo NASA i ka ʻike e pili ana i ka nui o Asteroid 2023 UH, me ka ʻōlelo ʻana ʻaʻole ia e helu ʻia ma ke ʻano he 'Potentially Hazardous Asteroid' ma muli o kona liʻiliʻi liʻiliʻi. Aia ma waena o 52 a 118 kapuaʻi ka laula, ua like kēia asteroid i ka nui me kahi mokulele.

Eia hou, ʻelua mau asteroids, ʻo Asteroid 2023 TK15 a me Asteroid 2020 UR, ke manaʻo ʻia nei e hele ma ka Honua i kēia lā, e hui pū me Asteroid 2023 UH i kona kokoke kokoke.

