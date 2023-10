ʻO ke koʻikoʻi o ka mālama ʻana i nā makemake ʻae kuki

I kēia au kikohoʻe i kēia mau lā, he ʻāpana koʻikoʻi nā kuki o kā mākou ʻike pūnaewele. He kuleana koʻikoʻi lākou i ka hoʻonui ʻana i ka hoʻokele pūnaewele, hoʻopili pilikino i nā hoʻolaha, a me ka nānā ʻana i ka hoʻohana pūnaewele. Eia nō naʻe, he mea nui e noʻonoʻo i nā hopena pilikino o kēia mau kuki a me ka pono o ka mālama ʻana i nā makemake ʻae kuki.

Ke kipa ʻoe i kahi pūnaewele no ka manawa mua, hoʻokipa pinepine ʻia ʻoe me kahi leka pop-up e noi ana iā ʻoe e ʻae a hōʻole paha i ka hoʻohana ʻana i nā kuki. He hana koʻikoʻi kēia i ka loaʻa ʻana o kou ʻae e hōʻiliʻili a hoʻoponopono i kāu ʻike pilikino. Ma ke kaomi ʻana i ka "Accept All Cookies," ʻae ʻoe i ka mālama ʻana a me ka hoʻoili ʻana o ka ʻike i loaʻa ma o kēlā mau kuki, me nā kikoʻī e pili ana i kāu makemake, mea hana, a me ka hana pūnaewele.

ʻO ka mālama ʻana i nā koho ʻae kuki e hiki ai i nā mea hoʻohana ke hoʻomalu i kā lākou pilikino pūnaewele. Hiki iā ʻoe ke hoʻopilikino i kāu ʻike mākaʻikaʻi ma ka ʻae ʻana a hōʻole paha i nā ʻano kuki kikoʻī. Hiki ke hōʻole ʻia nā kuki pono ʻole, e like me nā mea i hoʻohana ʻia no ka hoʻolaha ʻana, inā ʻoluʻolu ʻole ʻoe i kā lākou hoʻohana ʻana.

Eia kekahi, kōkua pū ka mālama ʻana i nā koho kuki i nā mea nona ka pūnaewele a me nā mea kūʻai aku. Hiki iā lākou ke hoʻokō i nā hoʻoponopono pilikino ma o ka hāʻawi ʻana i nā mea hoʻohana i ke koho e kāohi i kā lākou ʻike. Ma ka hāʻawi ʻana i nā mea hoʻohana i ka mana o ko lākou pilikino, hiki i nā ʻoihana ke hoʻokumu i ka hilinaʻi a hoʻoulu i nā pilina maikaʻi me kā lākou poʻe hālāwai.

Pono e hoʻomaopopo i ke kumu a me nā hopena o nā kuki. ʻO nā kuki nā faila kikokikona liʻiliʻi i mālama ʻia ma kāu kelepona ke kipa ʻoe i kahi pūnaewele. ʻOhi lākou i ka ʻike e pili ana i kāu ʻano mākaʻikaʻi a me kāu makemake, a laila hiki ke hoʻohana ʻia no nā kumu like ʻole. Pono kekahi mau kuki no ka hana o ka pūnaewele, a hoʻohana ʻia nā mea ʻē aʻe no ka analytics, hoʻolaha, a i ʻole ka nānā ʻana.

No ka hōʻuluʻulu manaʻo, he kuleana koʻikoʻi ka mālama ʻana i nā koho ʻae kuki i ka mālama ʻana i ka pilikino pūnaewele a hiki i nā mea hoʻohana ke hoʻomalu i kā lākou ʻike pilikino. He mea nui i nā ʻoihana ke hāʻawi i ka ʻike maopopo a maopopo e pili ana i ka hoʻohana ʻana i nā kuki a hāʻawi i nā mea hoʻohana i ka manawa e hana ai i kā lākou ʻike mākaʻikaʻi.

Sources:

- Nā Kuki a me nā kulekele pilikino mai kēlā me kēia pūnaewele.