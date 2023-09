Luʻu ʻana i loko o ka Pohihihi o ka Hue Polū a Azulene

ʻO Azulene, me kona waihoʻoluʻu polū hohonu, ua lilo ia i mea puʻupuʻu no nā chemists ma ka honua holoʻokoʻa. Ua lawe ka Institute of Organic Chemistry and Biochemistry (IOCB) Prague i kahi neʻe kokoke i ka wehe ʻana i kēia mea pohihihi, me kā lākou noiʻi i paʻi ʻia ma ka Journal of the American Chemical Society (JACS).

ʻO nā waiwai enigmatic o Azulene ua hoʻohūhū i nā ʻepekema no nā makahiki he mau makahiki. Eia naʻe, kokoke i ka hapalua haneli i hala aku nei, ua hoʻomālamalama ʻo Professor Josef Michl i kona kala uliuli. I kēia manawa, ke hoʻomau nei ʻo Kauka Tomáš Slanina a me kāna hui, mai ka hui Redox Photochemistry ma IOCB, i kēia noiʻi.

ʻO kā lākou pahuhopu nui ka hoʻomaopopo ʻana i ke kumu e kūʻē ai ʻo azulene i ke kānāwai o Kasha, kahi kumu kumu e hoʻoponopono ai i ka hoʻokuʻu ʻana o ka mālamalama i loko o nā molekala. Ua ʻōlelo ke kānāwai o Kasha ma hope o ka lawe ʻana i ka mālamalama, pono e hoʻokuʻu nā molekala i ka fluorescence mai kahi kūlana haʻahaʻa haʻahaʻa. Eia naʻe, ʻaʻole pili ʻo azulene i kēia lula, e ʻoi aku ka hoihoi o ke aʻo ʻana.

ʻO ka noiʻi ʻana a ka hui o Kauka Slanina e hoʻohui i nā helu kumu a me nā ʻenehana hoʻokolohua e komo hohonu i loko o ka hale uila a me nā waiwai photophysical o azulene. Ke manaʻo nei kā lākou hana e wehe i nā ʻano hana kumu e hāʻawi ai i ka azulene i kona kala polū ʻokoʻa a me nā ʻano hana hoʻomālamalama ʻokoʻa.

Ma ke kūkulu ʻana ma luna o nā kumu i hoʻokumu ʻia e Professor Michl, ke hoʻomākaukau nei nā mea noiʻi ma IOCB Prague i ke ala no nā holomua e hiki mai ana i ka hoʻomaopopo ʻana i ka azulene. Hiki i nā waiwai kū hoʻokahi o kēia mole ke loaʻa nā hopena i nā ʻano ʻano like ʻole, e like me ka ʻepekema waiwai a me ka uila uila.

I ka loaʻa ʻana o nā ʻike hou aʻe i nā mea huna o azulene, ke hoʻokokoke nei nā ʻepekema iā mākou e wehe i kona hiki piha. Ke hoʻomau nei ka nani a me ka ʻoluʻolu o kēia mole i ka poʻe noiʻi ma ka honua holoʻokoʻa.

