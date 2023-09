ʻO ka emi ʻana o ka hau hau ma Antarctica e hoʻāla i ka hopohopo no ka hoʻomehana honua

Ua hōʻike ʻia ka ʻikepili Satellite ua hiki ke kiʻekiʻe o ke kai e hoʻopuni ana i Antarctica i kahi haʻahaʻa haʻahaʻa i ʻike ʻole ʻia i ka wā hoʻoilo, e hōʻike ana i kahi ʻano hopohopo no kahi ʻāina i manaʻo mua ʻia e kūpaʻa i nā hopena o ka hoʻomehana honua. Ua hoʻoweliweli kēia hoʻomohala ʻana i ka poʻe ʻepekema, ka mea i ʻōlelo ʻo ka hui pū ʻana o nā mea e like me ka hoʻopaʻa ʻana i nā moana mehana, nā loli o nā au moana a me nā makani, a me ke ʻano El Niño ke kumu i ka emi ʻana.

He kuleana koʻikoʻi ka uhi hau nui o Antarctica i ka hoʻoponopono ʻana i ka mahana o ka Honua ma o ka hoʻohālikelike ʻana i ka ikehu o ka Lā a me ka hoʻoluʻu ʻana i ka wai a puni. Eia nō naʻe, inā hoʻomau ka nalo ʻana o Antarctica i kona hau, hiki iā ia ke hoʻololi mai ka ʻōnaehana hoʻomehana honua a lilo i kumu wela. ʻO ka uhi hau kai o kēia manawa ma ka ʻili o ka Moana Antarctica ʻoi aku ka liʻiliʻi ma mua o 17 miliona mau kilomika square, ʻo ia ka 1.5 miliona mau kilomita square ma lalo o ka awelika maʻamau o Kepakemapa a haʻahaʻa loa ma mua o nā haʻahaʻa haʻahaʻa mua no ka uhi hau hoʻoilo. ʻO ka ʻāpana o ka hau nalo he ʻelima paha ka nui o nā mokupuni Pelekane a hiki ke loaʻa i nā hopena lōʻihi no ke aniau o ka honua.

Ke hopohopo nei nā kānaka ʻepekema i ka hopena o kēia hāʻule ʻana o ka hau kai ma Antarctica a me ke aniau honua. ʻO Kauka Walter Meier, nāna e nānā i ka hau kai ma ka National Snow and Ice Data Center, ʻaʻohe manaʻo manaʻo maikaʻi no ka hoʻihoʻi hou ʻana i ka hau kai. ʻOiai ʻo ka hoʻomaopopo ʻana i nā kumu kūpono ma hope o ka emi ʻana o ka hau kai o kēia makahiki, ua manaʻo ʻia he hōʻailona koʻikoʻi i loko o ka makahiki i hōʻailona ʻia e nā moʻolelo he nui o ke kiʻekiʻe o ka honua a me ka wela o ka moana. Hoʻopaʻapaʻa ka poʻe loea e ʻike nui ʻia ka nāwaliwali o Antarctica.

Ma waho aʻe o ke aʻo ʻana i ka hopena i ka Antarctica a me ke ea honua, ke alakaʻi nei nā ʻepekema i ka noiʻi a me ka nānā ʻana e hoʻomaopopo pono i nā kumu ma hope o ka nalowale ʻana o ka hau hoʻoilo. ʻO nā moana mehana ʻē aʻe, nā hoʻololi ʻana i nā au o ka moana, a me nā makani e hoʻohuli nei i ka wela o Antarctic i manaʻo ʻia he mau kumu nui. ʻO ka ulu ʻana o ke ʻano o ka wā El Niño ma ka Pākīpika e hana pū kekahi i ka hōʻemi ʻana i ka hau kai, ʻoiai he nāwaliwali ia i kēia manawa.

ʻO ka emi ʻana o ka hau kai ma Antarctica he pilikia nui ʻaʻole i ka ʻāina wale nō akā i nā kaiāulu kahakai a puni ka honua. ʻO ka piʻi ʻana o ka ʻilikai ma muli o ka lilo ʻana o ka hau e hiki ke alakaʻi i nā ʻino ʻino e hoʻoweliweli i nā miliona o nā kānaka. ʻO nā hoʻololi i hana ʻia i loko o nā ʻāpana hau o Antarctica e kūlike me nā hiʻohiʻona ʻino loa i wānana ʻia, e hōʻike ana i ka pono wikiwiki e hoʻoponopono i ka hoʻomehana honua a me kona hopena i nā kaiaola o ka honua.

