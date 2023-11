Hōʻike ka haʻawina hou i nā mea paʻakikī ma hope o ka lua o ka ozone Antarctic

Ua alakaʻi ka poʻe noiʻi mai ke Kulanui o Otago i ka nānā ʻana i nā loli i hana ʻia ma ka puka ozone Antarctica i nā makahiki he 18 i hala. ʻO ke aʻo ʻana, i paʻi ʻia ma ka puke moʻolelo Nature Communications, e hoʻomālamalama hou i ka nui a me ka hohonu o ka lua ozone, a me nā kumu e hoʻokumu ai.

ʻAʻole like me nā manaʻo mua ʻo ka hoʻopau ʻana o ka ozone ma muli o ka chlorofluorocarbons (CFCs), hōʻike ka haʻawina e pāʻani ana nā mea paʻakikī ʻē aʻe. Ua wehewehe ʻo Hannah Kessenich, ka mea kākau alakaʻi, aia ka emi ʻana o ka ozone ma waena o ka lua i hoʻohālikelike ʻia me ʻelua mau makahiki i hala. Hiki ke hoʻohālikelike ʻia kēia hāʻule o ka ozone i nā loli i ka lewa e hōʻea ana i ka vortex polar ma luna o Antarctica.

Hoʻopiʻi nā ʻike i ka manaʻo ua hoʻoholo piha ʻia ka "pilikia ozone". Hoʻomaopopo ʻo Kessenich i ke koʻikoʻi o ka hoʻomaopopo ʻana i ka ʻokoʻa o ka ozone, no ka mea, he hopena pololei ia i ke aniau o ka Hema. Ua manaʻo ʻia ua pili ka launa pū ʻana o ka lua ozone me ka ʻenekini o ka lewa i ke ahi ahi o Australia i kēia manawa, a ke hopohopo nei paha e hiki koke ana kona hopena i New Zealand.

ʻO ka Montreal Protocol, i hoʻokō ʻia i ka makahiki 1987, ua maikaʻi i ka hoʻoponopono ʻana i ka hana a me ka ʻai ʻana i nā kemika hoʻopau ozone. Eia naʻe, hōʻike kēia noiʻi hou i ka pono e noʻonoʻo i nā mea hou aʻe i ka wā e kamaʻilio ai i ka lua ozone. No ka mea he mea koʻikoʻi ka papa ozone o ka ʻōnaehana aniau o ka Honua, ʻo ka loaʻa ʻana o ka ʻike hohonu o kona ʻano like ʻole he mea nui ia no ka wānana a me ka hoʻēmi ʻana i nā pilikia kaiapuni e hiki mai ana.

Pinepine ninau ninaninau 'ana i He aha ka Montreal Protocol? ʻO ka Montreal Protocol kahi kuʻikahi honua i hoʻolālā ʻia e pale i ka papa ozone ma ka hoʻopau ʻana i ka hana a me ka ʻai ʻana i nā mea hoʻopau ozone. He aha ke kumu o ka hoʻokumu ʻana o ka lua ozone? Hoʻokumu mua ʻia ka lua ozone ma muli o ka loaʻa ʻana o nā kemika i hana ʻia e ke kanaka, e like me nā chlorofluorocarbons (CFCs), e pane a hoʻopau i nā molekala ozone i ka stratosphere. Pehea ka hopena o ka puka ozone i ke aniau? Hiki i ka puka ozone ke alakaʻi i nā hoʻololi i ka hoʻoikaika ʻana o ka lewa a me nā ʻano ea, me ka hoʻololi ʻana i nā ʻano makani a me ke aniau o luna. Hiki i kēia mau hoʻololi ke loaʻa nā hopena kūloko a me ka honua i nā kūlana o ka wā a me nā kaiaola.