Hōʻike ʻia ka haʻawina hou i ka emi nui ʻana o nā papa hau o Antarctica

Ua hōʻike ʻia kahi noiʻi hou i kākoʻo ʻia e ka ESA's Earth Observation Science for Society program he 40% o nā papa hau o Antarctica i ʻike i ka emi nui o ka nui i nā makahiki he 25 i hala. Hōʻike kēia ʻike weliweli i ka piʻi ʻana o ka hopena o ka hoʻololi ʻana i ke aniau ma ka ʻāina hema loa.

He kuleana koʻikoʻi ko nā papa hau i ka hoʻopaʻa ʻana i nā glaciers o Antarctica ma o ka hana ʻana ma ke ʻano he mea pale, e hoʻolohi i ke kahe ʻana o ka hau i loko o ke kai. Eia naʻe, i ka emi ʻana o kēia mau papa hau, piʻi aʻe ka nui o ka nalowale ʻana o ka hau mai ka ʻaoʻao hau, e hoʻoweliweli nui ana i nā pae kai honua.

ʻO ka hui noiʻi, alakaʻi ʻia e nā ʻepekema mai ke Kulanui o Leeds, ua kālailai i nā kiʻi radar satellite 100,000 e hiki ai i kā lākou hopena. Ua ʻike lākou ma loko o nā papa hau 162 a puni Antarctica, 71 ua hoʻemi nui i ka nui. ʻO ka hui pū ʻana, ua hoʻokuʻu kēia mau papa hau e emi iho nei ma kahi o 67 trillion tone o ka wai hehee i loko o ke kai.

Ua hōʻike ʻia ka haʻawina ʻo ka hapa komohana o Antarctica, ka mea i ʻike ʻia i ka wai mehana, ua ʻike koke i ka ʻāʻī ʻana o kona mau papa hau. ʻO ka ʻokoʻa, ʻo ka hapa hikina, i pale ʻia e kahi pūʻulu wai anuanu ma kahakai, ua emi ka hau.

Ma waena o nā papa hau i loaʻa ka hau nui loa i ka wā o ke aʻo ʻana, ʻo ia ka Getz Ice Shelf, i nalowale he 1.9 trillion tonnes o ka hau, a me ka Pine Island Ice Shelf, i nalowale he 1.3 trillion tonnes o ka hau. Ma kekahi ʻaoʻao, ua loaʻa i ka Amery Ice Shelf he 1.2 trillion tonnes o ka hau ma muli o kona wahi i nā wai anuanu.

Pīhoihoi ka poʻe noiʻi i ka ʻike ʻana ʻaʻole i hōʻike ʻia ka hapalua o nā papa hau i hōʻailona o ka hoʻihoʻi hou ʻana, kūʻē i kā lākou mau manaʻo no ka emi ʻana o ka wā pōkole a ukali ʻia e ka ulu hou ʻana. Ua ʻōlelo ʻo Kauka Benjamin Davison, he hoa noiʻi ma ke Kulanui o Leeds, e pili ana i nā mea i ʻike ʻia, me ka ʻōlelo ʻana, "Ua emi nui ka nui o nā papa hau hau, me ka 48 nalowale ʻoi aku ma mua o 30% o ko lākou nuipa mua i nā makahiki 25 wale nō. He hōʻike hou kēia e loli ana ka Antarctica ma muli o ka hoʻomehana ʻana o ke aniau.

I ka nānā ʻana i ka ʻāina polar, ua hoʻokani koʻikoʻi nā satelite i hoʻolako ʻia me nā mea kani radar, e like me ka European's Copernicus Sentinel-1 mission a me ka ESA's CryoSat, i mea koʻikoʻi i ka hāʻawi ʻana i ka ʻikepili no kēia noiʻi. Ua ʻae kēia mau ukali i nā ʻepekema e ana i nā loli i ke kiʻekiʻe o ka hau a helu i nā loli maoli o ka hau.

Hōʻike nā hopena o kēia noiʻi i ka pono wikiwiki o ka hana honua e hoʻoponopono i nā hopena o ka hoʻololi ʻana i ke aniau. Ke hoʻomau nei ka emi ʻana o nā papa hau o Antarctica, hiki ke pōʻino nā hopena no ka ʻilikai o ka honua a me ke ʻano o ka holo moana.

Sources:

– ESA's Earth Observation Science for Society program

– Ke Kulanui o Leeds

– puke pai ʻepekema ʻepekema