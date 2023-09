Paʻa haʻahaʻa ka hau o ke kai Antartika, hoʻonui i ka hopohopo e pili ana i ka hopena o ka hoʻololi ʻana i ke aniau

Ua hōʻea ka nui o ka hau kai e hoʻopuni ana iā Antarctica i nā pae haʻahaʻa haʻahaʻa i ka wā hoʻoilo, e like me ka US National Snow and Ice Data Center (NSIDC). Ua hāpai kēia hoʻomohala i nā hopohopo i waena o nā ʻepekema e pili ana i ka hopena wikiwiki o ka hoʻololi ʻana i ke aniau ma ka ʻāpana polar hema. ʻO ka emi ʻana o ka uhi hau kai hiki ke loaʻa i nā hopena koʻikoʻi no nā holoholona e like me nā penguins, e hilinaʻi nei i ka hau no ka hānau ʻana a me ka hānai ʻana i kā lākou ʻōpio. Eia kekahi, ʻo ka emi ʻana o ka lā i hōʻike ʻia e ka hau keʻokeʻo i ka lewa e kōkua i ka hoʻomehana honua.

Ma ka la 10 o Sepatemaba, ua hiki aku ka nui o ka hau kai Antarctic i kona piko ma 16.96 miliona kilomika kilomika, ka palena haahaa loa o ka hooilo mai ka hoomaka ana o na mooolelo ukali i ka makahiki 1979. He emi keia ma kahi o 1 miliona kilomika kuea ke hoohalikeia me ka moolelo hooilo mua i hoonohoia ma 1986. NSIDC senior. Ua wehewehe ka mea ʻepekema ʻo Walt Meier i kēia ma ke ʻano he "makahiki hoʻopaʻa moʻolelo koʻikoʻi."

ʻOiai ua loaʻa i ka Arctic nā hopena koʻikoʻi mai ka hoʻololi ʻana i ke aniau, me ka emi ʻana o ka hau kai i nā makahiki he ʻumi i hala iho nei, ʻaʻole i maopopo ka hopena o ka hau kai Antarctic. Eia nō naʻe, ʻo ka hoʻololi hou ʻana i nā kūlana haʻahaʻa haʻahaʻa i ka ʻāina ua hāpai i nā hopohopo i waena o nā ʻepekema e hōʻike ʻia paha ka hoʻololi ʻana i ke aniau ma Antarctica.

ʻO kahi haʻawina i paʻi ʻia ma ka puke pai ʻo Communications Earth and Environment ma mua o kēia mahina ua manaʻo ʻia ʻo ka hoʻomehana ʻana i ka mahana o ka moana, ka mea i hoʻoulu nui ʻia e ka hoʻokuʻu ʻia ʻana o ke kinoea ʻōmaʻomaʻo i hoʻokumu ʻia e ke kanaka, ke hāʻawi nei i ka hāʻule ʻana o ka pae hau kai mai ka makahiki 2016. hoʻokuʻu kinoea no ka pale ʻana i nā kaiaola palupalu a me nā wahi hau hau o ka honua.

Pono ka nānā ʻana a me ka noiʻi hou ʻana no ka hoʻomaopopo piha ʻana i nā hopena o kēia mau pae hau haʻahaʻa o ke kai ma Antarctica, akā he mea nui e lawe ʻia nā hana e hoʻēmi i ka hoʻololi ʻana i ke aniau a e hōʻemi i nā hopena maikaʻi ʻole i ka honua.

