ʻO ka ʻOzone Hole Antarctic: wehe i nā mea paʻakikī e pili ana i ka hoʻihoʻi hou ʻana

ʻO ka puka ozone Antarctic, kahi hopohopo koʻikoʻi no nā makahiki he nui, e hoʻomau i ka hohonu i ka waena o ke kauwela ʻoiai nā lula e pāpā ana i nā kemika hoʻopau ozone. ʻOiai ʻo ka 1987 Montreal Protocol i hoʻopaʻa pono i ka hoʻohana ʻana i nā chlorofluorocarbons (CFCs) kuleana no ka hoʻopau ʻana i ka papa ozone, ʻike ʻia nā noiʻi hou e pili ana nā mea ʻē aʻe.

ʻO kahi noiʻi hou a nā mea noiʻi mai ke Kulanui ʻo Otago o New Zealand, i paʻi ʻia ma ka puke pai Nature Communications, hōʻike ʻia ʻaʻole i emi nui ka wahi i uhi ʻia e ka puka ozone Antarctic me ka emi ʻana o nā CFC. Eia kekahi, ʻo ke kikowaena o ka lua e hōʻike ana i ka emi ʻana o nā pae ozone i ka manawa.

Wahi a Annika Seppala, ka mea kākau hoa, ʻo ka pane ʻana o ka lewa i ka hoʻololi ʻana i ke ʻano o ke aniau, ma muli paha o ka hoʻololi ʻana i ke aniau, ke hoʻololi nei paha i ke kaʻina hana hoʻōla. Hiki i kēia mau hoʻololi lewa ke hūnā i ka holomua i hana ʻia ma o ka hoʻemi ʻana o CFC. ʻOiai e wehe ana ka puka ozone ma hope o Kepakemapa, e hōʻike ana i ka hoʻihoʻi hou ʻana, ua hōʻike ka haʻawina i ka mahina ʻo ʻOkakopa, i ka wā maʻamau ka lua i kona nui loa, ua emi ka pae ozone ma ka papa waena stratospheric e 26 pakeneka mai 2004 a 2022.

Hoʻomaopopo ka mea kākau alakaʻi ʻo Hannah Kessenich i ka hoʻemi ʻana o ka Montreal Protocol a me CFC i ke ala, akā ʻo nā ʻike o ka noiʻi e hōʻike ana ʻaʻole i pili wale ʻia nā lua ozone nui i nā CFC wale nō. Ua kāpae ʻia ka ʻikepili i ka makahiki 2002 a me 2019, i ka wā o nā hanana anomali, e like me ka haki ʻana o ka polar vortex, i hopena i nā lua ozone liʻiliʻi.

ʻAʻole hiki ke nānā ʻia ka mana o nā hanana o waho ma nā pae ozone. Ua hōʻike ʻia nā noiʻi mua i ka nui o nā ahi ahi ma Australia i ka makahiki 2020 i hoʻonui i ka lua ozone ma 10 pakeneka. Eia kekahi, ʻo ka pele o ka lua pele Hunga-Tonga-Hunga-Haʻapai ma waho o Tonga i ka makahiki 2022 ua manaʻo ʻia ua hoʻopilikia i nā pae ozone hou.

ʻOiai ke hāpai nei kekahi poʻe loea i nā nīnau e pili ana i nā hopena o ke aʻo ʻana, me ka manaʻo ʻana ʻo ka haʻalele ʻana i nā makahiki kikoʻī e hāpai ana i nā hopohopo e pili ana i ke koho ʻana i ka ʻikepili, hāʻawi ka noiʻi i nā ʻike koʻikoʻi i nā mea paʻakikī a me nā ʻano like ʻole e pili ana i ka hoʻihoʻi ʻana o ka puka ozone Antarctic.

Nīnau: Pehea ke ʻano o ka puka ozone Antarctic?

Hoʻokumu mua ʻia ka puka ozone Antarctic ma muli o ka loaʻa ʻana o nā kemika hoʻopau ozone, e like me nā chlorofluorocarbons (CFCs), e hōʻiliʻili ana i ka lewa. Hoʻopau kēia mau mea kemika i mua o ka lā, e hoʻokuʻu ana i ka chlorine a me ka bromine atoms e luku ai i nā molekala ozone.

Nīnau: He aha nā pilikia o ka pau ʻana o ka ozone?

ʻO ka hoʻopau ʻana o ka Ozone e hiki ai i ka pāhawewe ultraviolet (UV) hou mai ka lā a hiki i ka ili o ka Honua. ʻO ka ʻike ʻana i ka radiation UV nui hiki ke alakaʻi i nā pilikia olakino like ʻole, e pili ana i ka maʻi maʻi ʻili, nā cataracts, a me nā pōʻino i nā kaiaola kai.

Nīnau: Hoʻohana mau ʻia nā CFC i kēia lā?

ʻAʻole, ʻaʻole hoʻohana hou ʻia nā CFC i nā aerosol, nā pahu hau, a me nā huahana mea kūʻai aku ʻē aʻe ma muli o ka pāpā honua i kau ʻia e ka 1987 Montreal Protocol. Ua hoʻomohala ʻia a hoʻokō ʻia nā mea hoʻololi ʻē aʻe a ʻoi aku ka maikaʻi o ke kaiapuni.