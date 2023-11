Ke hoʻomau nei ka hoʻopololei ʻana o ka ʻOzone Hole Antarctic, ʻOiai ʻo ka Hoʻemi ʻana i nā Kemika

Hōʻike ka noiʻi hou i ka hoʻonui ʻana o ka lua o ka papa ozone Antarctic ma waena o ka punawai i nā makahiki he ʻelua i hala aku nei, ʻoiai ua pāpā ʻia ka honua i nā chlorofluorocarbons (CFCs) - nā kemika e hoʻopau ai i ka pale o ka Honua mai ka pōʻino o ka lā. ʻO ka papa ozone, aia ma kahi o 11 a 40 mau kilomita ma luna o ka ʻili honua, he hana koʻikoʻi i ka kānana ʻana i ka nui o ka radiation ultraviolet o ka Lā, hiki ke alakaʻi i ka maʻi maʻi ʻili a me ka maʻi cataracts.

ʻO ka 1987 Montreal Protocol, ka mea i hoʻopau maikaʻi i ka hoʻohana ʻana i nā CFC i nā aerosol a me nā pahu hau, ua manaʻo e pani i ka lua ozone a hoʻihoʻi i kona mau pae i ka makahiki 1980. , me ka hoʻihoʻi ʻana i ka Arctic i manaʻo ʻia e 2066 a me ke koena o ka honua i loko o ʻelua mau makahiki.

Eia nō naʻe, ʻoiai ka emi ʻana o nā CFC, ua ʻike nā mea noiʻi mai ke Kulanui ʻo Otago ma New Zealand ma o kahi noiʻi ma ka puke pai Nature Communications ʻaʻole i emi nui ka wahi i uhi ʻia e ka ozone hole Antarctic. ʻO ka ʻoiaʻiʻo, ua emi ka pae o ka ozone ma ke kikowaena o ka lua i ka manawa.

ʻO ka mea kākau alakaʻi o ka noiʻi, ʻo Hannah Kessenich, i koʻikoʻi i ka holomua ʻana o ka Montreal Protocol a me ka ho'ēmi ʻana CFC. Eia nō naʻe, ke hōʻike nei nā ʻike i nā kumu ʻē aʻe, pili paha i ka hoʻololi ʻana i ke aniau, hiki ke keakea i ka hoʻihoʻi ʻana o ka papa ozone.

No ke aha he mea nui ka papa ozone?

Hoʻopili ka papa ozone i ka radiation ultraviolet o ka Lā, hiki ke hoʻoulu i ka maʻi maʻi ʻili a me ka cataracts.

He aha nā kemika i kōkua i ka emi ʻana o ka papa ozone?

Ua ʻike ʻia nā Chlorofluorocarbons (CFC), i hoʻohana nui ʻia i nā aerosol a me nā pahu hau, e hoʻemi ana i nā pae ozone.

Ua maikaʻi anei ka pāpā ʻana i nā CFC i ka pani ʻana i ka lua ozone?

Ua kūleʻa ka pāpā ʻana i nā CFC ma lalo o ka 1987 Montreal Protocol i ka hōʻemi ʻana i kā lākou hoʻohana ʻana a me ka hoʻopau ʻana iā lākou mai nā aerosol a me nā pahu hau. Eia naʻe, ʻaʻole i hōʻike ʻia ka hōʻemi nui o ka puka ozone Antarctic.

He aha nā mea e hiki ke keakea i ka hoʻihoʻi ʻana o ka papa ozone?

ʻOiai he hana koʻikoʻi ka hoʻemi ʻana i nā CFC, hiki i nā hoʻololi ʻē aʻe o ka lewa, pili paha i ka hoʻololi ʻana i ke aniau, hiki ke uhi a pale paha i ka hoʻihoʻi ʻana o ka papa ozone.

He aha ka hopena o kēia mau ʻike i ka hui kaiapuni honua?

Hōʻike kēia mau ʻike i ka pono o ka hoʻomau ʻana e hoʻoponopono i ka hoʻopau ʻana o ka ozone a me ke koʻikoʻi o ka noʻonoʻo ʻana i nā hopena o ka hoʻololi ʻana i ke aniau. Hoʻoikaika lākou i ka paʻakikī o nā pilikia kaiapuni a me ka pono mau no ka launa pū ʻana o ka honua a me ka noiʻi.