ʻenehana hou no ke ana ʻana i nā mamao o ka Cosmic me ka Baryon Acoustic Oscillations

By

He paʻakikī koʻikoʻi ka poʻe Astronomers i ke ana ʻana i nā mamao o ka honua ma muli o ke ʻano relativistic o kā mākou Universe. Hoʻohui ʻia kēia i ka ʻike ʻana i nā mea mamao, ʻaʻole mākou e nānā wale ana ma ka lewa akā ua hoʻi i ka wā. Eia kekahi, ʻo ka hoʻonui ʻana o ka cosmos mai ka Big Bang e hoʻopili hou i nā ana mamao.

No ke ana ʻana i ka mamao o ka honua, hilinaʻi ka poʻe astronomers i ʻelua ala i ʻike ʻia ʻo Cosmic Distance Ladder. ʻO ke ala mua e pili ana i ka hoʻohana ʻana i nā ana redshift o ka Cosmic Microwave Background (CMB) e hoʻoholo i nā mamao o ka cosmological. ʻO ka ʻaoʻao ʻelua e pili ana i nā nānā kūloko me ka hoʻohana ʻana i nā ana parallax, nā hōkū loli, a me nā supernovae.

Eia nō naʻe, aia kekahi ʻokoʻa ma waena o nā ana hoʻololi ʻulaʻula o ka CMB a me nā ana kūloko, i kapa ʻia ʻo Hubble Tension. No ka hoʻoponopono ʻana i kēia pilikia, ua alakaʻi kahi hui o nā astronomers mai nā kulanui Kina a me ke Kulanui o Cordoba i ʻelua makahiki ʻikepili helu o hoʻokahi miliona galaxies. Ua hoʻomohala lākou i kahi ʻenehana hou e hilinaʻi nei i ka Baryon Acoustic Oscillations (BAO) e hoʻoholo pololei i nā mamao.

ʻO Baryon Acoustic Oscillations nā koena o ka Big Bang i hiki ke nānā ʻia ma ka honua. Ua hoʻolaha ʻia kēia mau nalu ma o ka mea i ka Universe mua a lilo i "hoʻolulu i ka manawa" i ka wā i hoʻonui ai ka Universe a maʻalili. Ma ke ana ʻana i ka kaʻawale ʻana ma waena o nā galaxies e pili ana i ka lōʻihi o kēia mau nalu, hiki ke hoʻoholo i nā mamao o ka cosmological.

Ua hoʻohana ka hui i nā ʻano helu helu e kālailai kokoke i hoʻokahi miliona galaxia mai ka Baryon Oscillation Spectroscopic Survey (BOSS) hoʻokuʻu ʻikepili i hui pū ʻia me ka Dark Energy Spectroscopic Instrument (DESI) Legacy Imaging Surveys. Ua ʻike nā mea noiʻi ua ʻike pololei kā lākou ala i nā wahi o Baryon Acoustic Oscillations.

Hiki i kēia ʻenehana hou, i hui pū ʻia me nā ʻano hana ʻē aʻe o ka Cosmic Distance Ladder, ke kōkua i ka hoʻoponopono ʻana i ka Hubble Tension a hāʻawi i nā kuhi pololei ʻoi aku ka mamao o ka honua. Hiki i kēia ke hoʻololi i ko mākou ʻike i ke ao holoʻokoʻa a hoʻomālamalama i nā mea pohihihi o Dark Matter, Dark Energy, a me ke ʻano o ka umekaumaha ma nā unahi nui.

Nā Puna: EurekAlert, Nature