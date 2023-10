He Nānā Poina ʻole: Annular Solar Eclipse Ma luna o ʻAmelika ʻĀkau

ʻO ka eclipse lā makahiki i hala iho nei ma ʻOkakopa 14, 2023, ua hāʻawi i kahi hiʻohiʻona kupaianaha no nā mea nānā lewa ma ka Honua. Ua kiʻi ka NASA's Earth Observatory i kahi hiʻohiʻona satelite o ka hanana, e hōʻike ana i ke aka i hoʻolei ʻia ma luna o ʻAmelika ʻĀkau i ka uhi ʻana o ka mahina i ka Lā.

Hiki mai ka eclipse annular ke hala ka Mahina i mua o ka Lā, akā ʻo kona mamao mai ka Honua ke pale aku ia i ka uhi ʻole ʻana i ka Lā. I loko o kēia hanana, aia ka mahina ma kona mamao loa mai ka Honua, i kapa ʻia ʻo ka apogee. ʻO kēia ka hopena i ka liʻiliʻi o ka mahina ma ka lewa a hiki ke ʻike ʻia nā ʻaoʻao o ka lā, e hana ana i ke apo ʻulaʻula-ʻalani maikaʻi i kapa ʻia ʻo "ke apo ahi."

Ua hoʻomaka ka eclipse annular ma Oregon ma kahi o 9:13 am a hele ma Nevada, Utah, Arizona, Colorado, New Mexico, Texas, a me ke Kaiwa o Mexico. Eia nō naʻe, hōʻike ʻo NASA e ʻike ʻia kahi eclipse o ka lā mai Texas a Maine ma ʻApelila 8, 2024, e hāʻawi ana i kahi hanana lani koʻikoʻi no ka poʻe kiaʻi lewa e ʻike.

Ua kiʻi ʻia ke kiʻi kupaianaha o ka pō o ka lā e ka NASA's EPIC (Earth Polychromatic Imaging Camera) ma luna o ka Deep Space Climate Observatory. ʻO ka Deep Space Climate Observatory kahi hana hui pū ma waena o NASA, ka National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), a me ka US Air Force.

ʻO ka ʻike ʻana i kahi pōloli lā he hanana kupaianaha ia e hoʻomanaʻo nei iā mākou i nā hanana lani kupaianaha e kū nei a puni mākou. Hāʻawi kēia mākaʻikaʻi satelite o ka annular solar eclipse ma luna o ʻAmelika ʻĀkau i kahi ʻike i ka nani a me ka nani o ko kākou ao.

Sources:

- Kiʻi Kiʻi: NASA Earth Observatory