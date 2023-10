E mālama ʻia ana ka lā Annular Eclipse i kēia Pōʻaono

Hoʻomaka ka poʻe hōkū a me ka poʻe kilo hōkū i kēia Pōʻaono no ka hoʻomaka ʻana o ka pō o ka lā annular. E ʻike ʻia kēia hanana cosmic ma nā ʻāpana o ka US, Mexico, ʻAmelika Hema, a me ʻAmelika Waena, me ka ʻike ʻana o ʻAmelika i kahi eclipse hapa. Hana ʻia kahi eclipse annular i ka wā e hala ai ka mahina ma waena o ka Honua a me ka Lā, e ālai ana i ka mālamalama o ka Lā. Hoʻokumu kēia i ke apo lahilahi, a i ʻole annulus, o ka mālamalama, e alakaʻi ana i ka hanana i kapa ʻia he annular eclipse. ʻAʻole e like me ka pōloli lā holoʻokoʻa, kahi e hiki ai i ka poʻe nānā ke ʻike i ka Corona, ʻoi aku ka laha o ka eclipse lā annular a hāʻawi i kahi ʻike ʻike kūʻokoʻa.

ʻO ke ala o ka eclipse ʻOkakopa 14 e ākea ākea, e hōʻike ana i nā manawa ʻike like ʻole e pili ana i kou wahi. ʻO ka poʻe i loko o ke ala o ka annularity e ʻike i ka hopena piha o ka "ring of fire", aʻo nā wahi kokoke e ʻike i kahi eclipse hapa. He mea koʻikoʻi ka hoʻolālā ʻana ma mua a loaʻa i kahi kūpono e nānā pono ai mai nā kukui o ke kūlanakauhale a me nā hale kiʻekiʻe i mea e ʻike pono ai i ka lewa i ka wā o ka eclipse.

He mea nui e hoʻomaopopo i ka nānā pono ʻana i ka Lā, ʻoiai i ka wā o ka eclipse, hiki ke hōʻeha nui i ka maka a i ʻole ka makapō. No ka ʻike pono ʻana i ka eclipse o ka lā annular, pono e hoʻohana ʻia nā mea pale e like me nā aniani eclipse i ʻae ʻia a i ʻole ka pinhole projector. Manaʻo ʻia e hele i nā hanana nānā lehulehu i hoʻonohonoho ʻia e nā hui astronomy a me nā hui, e hōʻoia ana i kahi ʻike palekana a leʻaleʻa no nā mea āpau.

