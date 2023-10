Hoʻomaopopo i nā Kuki a me nā Kulekele Pilikino

Hōʻuluʻulu manaʻo: Hāʻawi kēia ʻatikala i kahi ʻike o nā kuki a me nā kulekele pilikino, e wehewehe ana i ko lākou kumu a pehea e hoʻohana ʻia ai e hoʻomaikaʻi i ka hoʻokele pūnaewele, hoʻopilikino i nā hoʻolaha, hoʻopaʻa i ka hoʻohana ʻana i ka pūnaewele, a kōkua i nā hana kūʻai. Hōʻike pū ia i ke koʻikoʻi o ka hoʻomaopopo ʻana a me ka mālama ʻana i nā hoʻonohonoho kuki e pale i ka pilikino o ka mea hoʻohana.

ʻO nā kuki nā waihona kikokikona liʻiliʻi i mālama ʻia ma ka mea hoʻohana e hōʻiliʻili i ka ʻike e pili ana i kā lākou hana pūnaewele. Ma ka ʻae ʻana i nā kuki, ʻae nā mea hoʻohana i nā pūnaewele a me kā lākou mau hoa kalepa e komo a hana i kēia ʻike. Loaʻa kēia ʻikepili i nā makemake, nā kikoʻī o ka hāmeʻa, a me ka ʻano mākaʻikaʻi. ʻO ke kumu nui o nā kuki, ʻo ia ka hoʻomaikaʻi ʻana i ka ʻike mea hoʻohana ma o ka hoʻopilikino ʻana i nā ʻike a me nā ʻōlelo paipai e pili ana i nā makemake o kēlā me kēia.

Ma waho aʻe o ka hoʻomaikaʻi ʻana i ka hoʻokele pūnaewele, hoʻohana ʻia nā kuki no ka hoʻolaha ʻana. Hoʻolālā ʻia nā hoʻolaha pilikino e hoʻohālikelike i nā makemake o nā mea hoʻohana a ʻoi aku ka pili a me ka hoʻopili. Hiki i ka nānā ʻana i nā kuki ke hāʻawi i nā ʻike koʻikoʻi i ka hoʻohana ʻana i ka pūnaewele, e kōkua ana i nā ʻoihana e loiloi i kā lākou mau hoʻolālā kūʻai aku a hoʻoholo i nā hoʻoholo ʻikepili.

Eia nō naʻe, he mea koʻikoʻi ka ʻike i ka hopena o nā kuki i ka pilikino. I ka hōʻiliʻili ʻana o nā kuki i ka ʻike e pili ana i nā mea hoʻohana, ulu mai nā hopohopo e pili ana i ka palekana ʻikepili a me ka hūnā. Pono ka hoʻomaopopo ʻana a me ka mālama ʻana i nā hoʻonohonoho kuki no ka pale ʻana i ka ʻike pilikino a me ka pilikino. Loaʻa i nā mea hoʻohana ke koho e hōʻole i nā kuki pono ʻole, hiki ke kaupalena i ka nānā ʻana a me ka hōʻiliʻili ʻana i ka ʻikepili.

ʻO ka mālama ʻana i ka ʻike hou e pili ana i nā kuki a me nā kulekele pilikino he mea nui e hoʻoholo i nā hoʻoholo e pili ana i ka pilikino kikohoʻe. Paipai ʻia ka hoʻomaʻamaʻa ʻana iā ʻoe iho i nā kulekele kikoʻī o nā pūnaewele e pili ana i ka hōʻiliʻili ʻikepili a me ka hoʻohana ʻana. Ma ka hoʻokele ikaika ʻana i nā hoʻonohonoho kuki a me ka hoʻohana ʻana i nā makemake ʻae ʻike, hiki i nā mea hoʻohana ke pale i kā lākou pilikino ma ka pūnaewele.

