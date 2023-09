ʻIke ʻia o nā mea hoʻolale lolo kahiko ma nā holoholona maʻalahi

Ua ʻike nā mea noiʻi mai Sepania a me Kelemania i nā holoholona maʻalahi i kapa ʻia ʻo placozoans, e hōʻike ana he mau piliona mau makahiki i hala aku nei nā mea kūkulu hale o ko mākou lolo. ʻO nā Placozoans, nā mea liʻiliʻi e like me ke one, he mau mea ola mua i loaʻa i nā ʻano ʻano like ʻole a ʻaʻohe ona kino. Noho lākou i loko o nā pāpaʻu mahana o ke kai ma kahi o 800 miliona mau makahiki aku nei, kahi i hānai ai lākou i nā microbes a me nā algae.

ʻO nā mea noiʻi, i alakaʻi ʻia e ka cell biologist Sebastián Najle mai ka Center for Genomic Regulation, ua ʻike i nā cell kūikawā i loko o nā placozoans e hōʻike ana i nā ʻano like ʻole me nā neurons i loaʻa i nā meaola paʻakikī. ʻO kēia mau pūnaewele, i kapa ʻia ʻo peptidergic cell, hoʻokuʻu i nā hōʻailona peptide e hoʻonohonoho i ka ʻano o nā placozoans, e like me nā neurons i nā holoholona ʻē aʻe. ʻOiai ʻaʻole i hoʻomohala piha ʻia nā cell placozoan i nā neurons, lawelawe lākou ma ke ʻano he pōhaku evolutionary koʻikoʻi.

Ma o ka loiloi genetic a me ka nānā ʻana i ka microscopic, ua ʻike ka hui i nā ʻano ʻano peptide he 14 i loko o nā placozoans. Hoʻokaʻawale nā ​​cell i kekahi o nā genes like me kā mākou neurons ponoʻī, akā nele i kekahi mau mea kūikawā e pono ai no ka loaʻa ʻana a me ka hana ʻana i nā hōʻailona uila. Akā, hoʻohana lākou i nā protein receptor i kapa ʻia ʻo GPCR e loaʻa i nā memo kemika, ka mea maʻamau i nā ʻano cell cell like ʻole.

ʻO ka mea mahalo, mālama nui ʻia kēia mau mea hoʻokuʻu peptide i nā placozoans akā ʻaʻole i loaʻa i nā holoholona mua ʻē aʻe e like me nā sponges a me nā jellies comb. Hōʻike kēia i ka ulu ʻana o nā cell huna huna peptide ma mua o ka hoʻomohala ʻana o nā cell like neuron. Hoʻopuka nā mea noiʻi i nā nīnau hoihoi e pili ana i ka hoʻomaka ʻana o nā neurons. Ua hoʻololi ʻia nā neurons i hoʻokahi manawa a laila ʻokoʻa, a i ʻole ua ulu pinepine lākou i ka like?

He mea koʻikoʻi ka hoʻomaopopo ʻana i ka ulu ʻana a me ka loli ʻana o nā cell i ka wā e wehe ai i ka moʻolelo o ka ulu ʻana o ke ola. ʻO nā Placozoans, me nā holoholona hoʻohālike kuʻuna ʻole e like me ctenophores a me nā sponges, paʻa i nā mea huna hoihoi a ka poʻe ʻepekema e hoʻomaka wale nei e wehe.

Puna: Cell