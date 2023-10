Hiki i nā Microbes ke ola ma luna o nā minerala ke hoʻopaʻa i nā hōʻailona i ka mōʻaukala o ka Honua

Ua ʻike ka poʻe ʻepekema i kahi ʻike hoihoi e pili ana i nā microorganisms kahiko i kapa ʻia he methanogens e hiki ke hoʻomālamalama i ka mōʻaukala o ka Honua. ʻO nā Methanogens nā mea ola kū hoʻokahi ʻaʻole hoʻohana i ka lā no ka ikehu a pili i ka oxygen. Loaʻa iā lākou ko lākou ikehu ma ka wāwahi ʻana i nā pōhaku a me nā minela i ko lākou kaiapuni, e hana ana i ka methane i ke kaʻina hana.

ʻO ka emi ʻana o ka methane a me ka hoʻonui ʻana i ka oxygen i ka lewa o ka Honua ma kahi o 2.4 biliona mau makahiki i hala aku nei ua pīhoihoi nā ʻepekema no nā makahiki. Ua wehewehe ʻo Eric Boyd, ka mea kākau kumu o ka haʻawina, ua like kēia me ka emi ʻana o ka heluna kanaka methanogen. Hōʻike kekahi manaʻo i ka hoʻokūkū nui ʻana o nā methanogens no nā kumuwaiwai mai nā mea ola ʻē aʻe, me ka emi ʻana o kā lākou helu. Ke manaʻo nei kekahi manaʻo ʻo ka hoʻololi ʻana i nā ʻano pele i hoʻemi ʻia ka nickel i loaʻa, he mea nui ia e ola ai nā methanogens.

Eia nō naʻe, ua ʻike ʻia ka noiʻi hou e hiki ke ola i nā methanogens pili i ka nickel me ka haʻahaʻa haʻahaʻa o ka nickel ma mua o ka mea i manaʻo ʻia ma mua. Hiki i kēia mau microorganisms ke mālama a hōʻiliʻili i ka nickel i loko o lākou iho, e hiki ai i ko lākou ola ʻana a hiki i nā wahi kahi i liʻiliʻi ai ka nickel.

No ka hoʻomaopopo ʻana i kēia kaʻina hana, ua hoʻoulu ka hui o Boyd i nā methanogens i nā nui o ka nickel a nānā i kā lākou pane. Ma ke ana ʻana i ka nui o ka methane i hana ʻia, ua manaʻo lākou i ka ulu ʻana o nā methanogens a me nā helu ola. Me ka hoʻohana ʻana i nā ʻenehana spectroscopic, hiki iā lākou ke hoʻoholo i ka nui o ka nickel i mālama ʻia i loko o nā cell.

ʻO nā hopena o kēia noiʻi ʻana ma mua o ke ao ʻepekema. Manaʻo ʻo Boyd ʻo ka ʻike hohonu ʻana i kēia kaʻina hana biomining hiki ke alakaʻi i ka hoʻomohala ʻana i nā ʻenehana mining me ka liʻiliʻi o ka hopena o ke kaiapuni. Hōʻike ʻo ia i ʻekolu mau mea nui o ka noiʻi: ʻo ka ʻike ʻana e hiki ke loaʻa i nā cell nickel mai nā minerala, ka hiki o nā methanogens e ulu me nā haʻahaʻa nickel haʻahaʻa, a me ko lākou hiki ke hōʻiliʻili iā ia no ka hoʻohana ʻana i ka wā e hiki mai ana.

ʻAʻole hāʻawi kēia noiʻi i nā ʻike i ke ʻano o ke ola ma ka Honua, akā hāʻawi pū kekahi i nā hōʻailona e pili ana i ka hoʻokumu ʻana i kahi noho no nā ʻano ola ʻē aʻe. Ma ka wehe ʻana i nā mea pohihihi o ke ola methanogen, ua kokoke ka poʻe ʻepekema i ka hoʻomaopopo ʻana i ka mōʻaukala kahiko o ko kākou honua.

Puna: Hoʻokumu ʻia kēia ʻatikala ma ka ʻike mai kēia [kumu](URL).