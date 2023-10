Hōʻike ka ʻike Geological Hou ma Mars i ke ola o ka wā kahiko

Ua loaʻa i nā mea noiʻi ma ka Planetary Science Institute ma Tucson, Arizona, kahi mea i ʻike ʻia ma Mars i hiki ke loaʻa i nā hopena hohonu i ko mākou ʻike i ka mōʻaukala o ka honua a me ka hiki ke ola microbial kahiko. Ma kahi paʻi hou ʻana ma Scientific Reports, ua hoʻolaha ka hui i ka ʻike ʻana o kahi loko lepo kahiko ma kahi ʻāina i kapa ʻia ʻo Hydraotes Chaos. ʻO kēia loko lepo, i hoʻokumu ʻia e ka hoʻokuʻu ʻia ʻana mai ka stratigraphy mudstone i hoʻopaʻa ʻia i ke kinoea, ua hoʻi mai ma kahi o 4 biliona makahiki a hiki i kahi manawa i noho ai ʻo Mars.

Aia ke koʻikoʻi o kēia ʻike ma ka ʻoiaʻiʻo ʻo nā loko lepo, e like me ko lākou mau hoa ma ka Honua, hiki ke mālama i nā meheu o ke ola kahiko i loko o ko lākou mau sediment. ʻO ka hōʻiliʻili ʻana i ka lepo lepo ma lalo o ka loko e hāʻawi i kahi kūlana kūpono no ka mālama ʻana i nā biomolecules pili i ke ola microbial. ʻO nā sediment ma Hydraotes Chaos, i manaʻo ʻia mai nā aquifers a me nā kahawai waikahe kahiko, aia paha kahi waihona waiwai o nā hōʻike o ke ola Martian i hala a i kēia manawa.

ʻO ka ʻāina paʻakikī o Hydraotes Chaos i hoʻohālikelike ʻia e ka hāʻule ʻana o ka ʻili maloʻo ma luna o nā aquifers, ka hopena i ka ʻāina haunaele a mākou e ʻike nei i kēia lā. ʻO ka loaʻa ʻana o nā kahawai wai kahiko, i manaʻo ʻia e ka poʻe ʻepekema i lawe mua ʻia i ka wai mai kahi moana i nalowale i kēia manawa ma nā ʻāina haʻahaʻa ʻākau, e hoʻohui hou i ka ʻike o kēia ʻāina. Hoʻokumu kēia moʻolelo honua paʻakikī i kahi kūlana kūʻokoʻa no ke aʻo ʻana i nā aquifers Martian a me ka ʻimi ʻana i nā biomarkers hiki.

Ke nānā nei i mua, ke noʻonoʻo nei ʻo NASA iā Hydraotes Chaos ma ke ʻano he pae pae no nā mikiona Mars e hiki mai ana e ʻimi ana i nā hōʻike o nā bio-signatures, ʻo ia hoʻi nā lipids. ʻO ke kūpaʻa ʻana o nā lipids e lilo lākou i mea hoihoi no ka ʻimi ʻana, no ka mea hiki iā lākou ke hoʻomanawanui i nā piliona makahiki ma Mars. ʻO nā sediment i waiho ʻia e ka loko lepo kahiko e paʻa i ka ʻōlelo hoʻohiki nui a kūpono i ka noʻonoʻo mua ʻana no nā misionari e hiki mai ana e ʻimi ana e ʻike i nā biosignatures.

Ke hoʻomau nei ko mākou ʻike ʻana i ka wā kahiko o Mars, ʻo nā ʻike e like me ka loko lepo kahiko ma Hydraotes Chaos e lawe mai iā mākou i kahi ʻanuʻu kokoke i ka wehe ʻana i nā mea huna o ka Red Planet a me ka wehe ʻana i ka hiki ke ola microbial kahiko ma waho o ko mākou honua ponoʻī.

