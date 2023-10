Wehe i ka Antarctica Huna i hala: He Kiʻi i loko o ka honua nalowale

Ua hōʻike ʻo Antarctica, ka mea kahiko no kona wao nahele hau, i kahi mea huna kupanaha mai kona wā kahiko. Ua ʻike nā kānaka ʻepekema e hoʻohana ana i nā mākaʻikaʻi ukali a me ka radar komo i ka hau i kahi ʻāina i ʻike ʻole ʻia ma mua i hūnā ʻia ma lalo o ka ʻili hau o ka ʻāina. Ua manaʻo ʻia ua ulu nui kēia ākea me nā ululāʻau a me nā muliwai, e hōʻike ana i ka Antarctica he kaiaola olaola a olaola.

Aia ka ʻāina hou i ʻike ʻia ma waena o ka ʻāina ʻo Wilkes Land o Antarctica Hikina, e noho ana ma ka ʻaoʻao o ka Moana Inia. Hoʻohālikelike ʻia ka nui me Belgium a i ʻole ka mokuʻāina ʻo US o Maryland, hāʻawi kēia honua huna i nā ʻike koʻikoʻi i ka mōʻaukala honua o ka ʻāina. Wahi a nā mea noiʻi, ua hoʻokumu ʻia kēia mau hoʻokumu ʻana ma kahi o 14 miliona mau makahiki i hala aku nei, kahi au i hoʻomaka ai ʻo Antarctica i kona hoʻololi ʻana i kahi aupuni hau. Manaʻo kekahi e hiki ke hoʻomaka hou kēia mau hiʻohiʻona, a hiki i 34 miliona mau makahiki.

ʻO ka hōʻike ʻana o kēia honua nalowale e hoʻopuka i kahi nīnau kumu: pehea i hoʻololi ai ʻo Antarctica mai kahi noho ulu a i ka wao nahele hau a mākou e ʻike nei i kēia lā? Ma ke aʻo ʻana i nā koena o nā muliwai a me nā awāwa i kanu ʻia ma lalo o ka hau, hiki i nā ʻepekema ke ʻohi i kahi manawa o nā loli kaiapuni. Ua wehe nā ʻike i nā puka no ka hoʻomaopopo ʻana i ka hopena o ka glaciation a me ka wehe ʻana i ka pilina paʻakikī ma waena o ka hoʻololi ʻana i ke aniau a me nā mea olaola.

Ke hoʻomau nei ka noiʻi hou ʻana i ka ʻimi ʻana i kēia ʻāina hou, manaʻo ka poʻe noiʻi i ka loaʻa ʻana o nā hōʻike fossilized hou aʻe, e hoʻomālamalama ana i nā mea kanu a me nā holoholona i noho aliʻi i kēia ʻāina hau. Ma ka nānā ʻana i ka mōʻaukala waiwai waiwai i hūnā ʻia ma Antarctica, manaʻo ka poʻe ʻepekema e loaʻa ka ʻike koʻikoʻi e pili ana i ka wā i hala, kēia manawa, a me ka wā e hiki mai ana.

FAQs

1. Pehea i wehe ai nā ʻepekema i ka ʻāina huna ma lalo o Antarctica?

Ua hoʻohana ka poʻe ʻepekema i nā mākaʻikaʻi ukali a me ka radar komo i ka hau e ʻike i ka ʻāina kanu ʻia ma lalo o ka papa hau o Antarctica.

2. He aha ka mea i ʻike ʻia e ka ʻāina hou e pili ana i ka wā kahiko o Antarctica?

ʻO ka ʻāina, piha i nā awāwa a me nā kualono i hana ʻia e nā muliwai kahiko, e hōʻike ana ua mālama ʻo Antarctica i kahi kaiaola ulu me nā muliwai a me nā ululāʻau miliona mau makahiki i hala.

3. I ka manawa hea i hoʻomaka ai kēia ʻāina?

Ua manaʻo ʻia ua hoʻokumu ʻia ka ʻāina ma 14 miliona mau makahiki i hala, i ka wā o ka hoʻololi ʻana o Antarctica i kona moku hau. Eia naʻe, manaʻo kekahi poʻe noiʻi e hiki ke hoʻi hou aku, a hiki i 34 miliona mau makahiki.

4. He aha ka mea i hōʻike ʻia e kēia ʻike e pili ana i ka hoʻololi ʻana i ke aniau a me nā mea olaola?

Ma ke aʻo ʻana i nā koena i mālama ʻia o nā kahawai a me nā awāwa, hiki i nā ʻepekema ke hoʻoholo i ka hopena o ka glaciation a loaʻa nā ʻike i ka pilina ma waena o ka hoʻololi ʻana i ke aniau a me nā mea olaola.

5. He aha ka manaʻo o ka poʻe ʻepekema e loaʻa ma hope?

Me ka hoʻomau ʻana o ka noiʻi ʻana, manaʻo ka poʻe ʻepekema i ka ʻike ʻana i nā hōʻike fossilized hou aʻe ma Antarctica, e hāʻawi ana i nā ʻike hou aʻe i nā mea kanu a me nā holoholona kahiko i noho ma ka ʻāina.