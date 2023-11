ʻO ka ʻike ʻia ʻana o nā kapuaʻi manu mua i hoʻomālamalama i ka neʻe ʻana o ka wā kahiko

Ua loaʻa i ka ʻike ʻana o nā kapuaʻi manu he 27 ma ke kahakai hema o Australia i nā ʻike koʻikoʻi e pili ana i ka ulu ʻana o ka manu a me nā ʻano neʻe. Mai ka wā kahiko i ka Cretaceous i ka wā i pili ai ʻo Australia i Antarctica, ʻo kēia mau kuʻe wāwae kekahi o nā ala manu kahiko loa a maopopo loa i ka Hema Hema, i manaʻo ʻia aia ma waena o 120 a 128 miliona mau makahiki.

ʻAʻole e like me ka nui o nā ala manu a me nā mōʻalihaku mai kēia manawa, ka mea i ʻike nui ʻia ma ka ʻĀpana ʻĀkau, ʻo ia hoʻi ma Asia, ua ʻike ʻia kēia ʻike ʻana i nā ʻano manu like ʻole ma ka Hema Hema kokoke i ka South Pole miliona mau makahiki i hala. Hoʻopiʻi kēia ʻike i nā manaʻo o mua a hoʻonui i ko mākou ʻike no ka hoʻoili mua ʻana o nā avian.

Ua ʻike ʻia nā kapuaʻi wāwae, mai ka 7 a hiki i ka 14 kenimika (2.75 a i ka 5.5 iniha) ākea, ma ka Wonthaggi Formation ma kahi kokoke i Melbourne. Hōʻike kēia ʻano ʻano honua i ka kaʻawale ʻana o Australia mai Antarctica ma kahi o 100 miliona mau makahiki i hala. I kēlā manawa, aia ka polar i ke awāwa nahā me nā kahawai i ulana ʻia, e ʻike ana i nā mahana anuanu a me nā mahina o ka pōʻeleʻele i ka wā hoʻoilo polar.

ʻO ka loaʻa ʻana o kēia mau ala avian ma nā pae stratigraphic lehulehu e hōʻike ana i ka ʻike pinepine ʻana o nā ʻano manu like ʻole, e hōʻike ana i ka hoʻokumu ʻia ʻana o ke kau i ke kauwela polar. He mea kūpono paha ua waiho ʻia kēia mau alahele ma ke ala neʻe, ʻoiai ua hele nā ​​manu ma ia wahi.

ʻO ke ʻano maʻalahi o nā iwi manu a me ke ʻano māmā o nā manu ponoʻī e mālama i kā lākou mālama ʻana i ka moʻolelo mōʻalihaku. No laila, ʻo ka loaʻa ʻana o kēia mau mele he manawa kūpono e aʻo ai a aʻo hou e pili ana i nā avifauna o ka wā i hala.

ʻO kēia ʻike kupaianaha ma hope o ka ʻike mua ʻana i ka makahiki 2013, kahi i loaʻa ai ʻelua mau ala manu he 105 miliona mau makahiki ma ka Eumeralla Formation o Australia, e hoʻopaʻa ana i ke kūlana o Australia ma ke ʻano he kumu nui o nā hōʻike mōʻalihaku avian.

ʻOiai ʻo ka maʻi maʻi COVID-19 i koi i ka lohi i ka nānā ʻana i nā wāwae wāwae, ua hui pū ka mea kākau alakaʻi, ʻo Anthony Martin, me nā poʻe loea i ka paleontology a me ka geology e aʻo pono a wehewehe i nā ala.

Mahalo i nā ʻepekema paionia e like me Martin a me kāna mau hoa, hoʻomau mākou i ka wehe ʻana i nā hōʻailona koʻikoʻi e pili ana i ka honua kahiko a loaʻa ka ʻike hohonu o ka ulu mua ʻana a me ka ʻano o nā ʻano avian. Hoʻohui kēia ʻike i kahi mokuna ʻē aʻe i kā mākou moʻolelo e hoʻomau nei o ka avian evolution.

Nā nīnau i nīnau pinepineʻia (FAQ)

1. Ehia makahiki o na kapuai manu i ikeia ma ka hema o Australia?

ʻO nā kapuaʻi wāwae manu i loaʻa ma ka ʻaoʻao hema o Australia mai ka wā kahiko o Cretaceous, i manaʻo ʻia aia ma waena o 120 a 128 miliona mau makahiki.

2. No ke aha he mea nui kēia ʻike?

He mea koʻikoʻi kēia ʻike no ka mea hāʻawi ia i nā ʻike koʻikoʻi i ka ulu ʻana o ka avian mua a me ke ʻano neʻe. Hoʻopiʻi ia i nā manaʻo mua e pili ana i ka hāʻawi ʻana i nā manu i ka wā o ka Cretaceous Early a hoʻonui i ko mākou ʻike i nā ʻano manu ma ka Hema Hema.

3. Ma hea i ʻike ʻia ai nā kapuaʻi?

Loaʻa nā kapuaʻi wāwae ma ka Wonthaggi Formation ma ka hema o Melbourne, Australia. ʻO kēia hoʻokumu ʻāina e hōʻailona ana i ka kaʻawale ʻana o Australia mai Antarctica ma kahi o 100 miliona mau makahiki i hala.

4. He aha ka mea i hōʻike ʻia e nā kapuaʻi e pili ana i ka neʻe ʻana?

ʻO ka loaʻa ʻana o kēia mau kapuaʻi ma nā pae stratigraphic lehulehu e hōʻike ana i ka ʻike hou ʻana o nā manu, e hōʻike ana i ka hoʻokumu ʻia ʻana o ke kau i ke kauwela polar. Hōʻike kēia ua hoʻohana paha nā manu i ia wahi ma ke ʻano he ala neʻe.

5. No ke aha kakaʻikahi nā mōʻalihaku manu?

Kakaʻikahi nā mōʻī manu ma muli o ke ʻano palupalu o nā iwi manu a me ke ʻano māmā o nā manu ponoʻī. He mea kakaikahi ka mālama ʻana i ko lākou mau koena i loko o ka moʻolelo mōʻalihaʻi, no laila he waiwai nui ka loaʻa ʻana o kēia mau kapuaʻi no ka noiʻi ʻepekema.