Hōʻike Kūlana: Nā holomua ma Astrophysics

ʻO Astrophysics kahi kahua hoʻokipa e hoʻomau i ka hāʻawi ʻana i nā ʻike i nā mea pohihihi o ke ao holoʻokoʻa. Ma kahi hōʻike kūlana hou e astro-ph.EP, ua hōʻike ʻia nā holomua holomua nui, e hōʻike ana i ka holomua kupaianaha i hana ʻia ma kēia wahi o ke aʻo ʻana.

ʻO kahi hoʻomohala koʻikoʻi i kūkākūkā ʻia ma ka hōʻike ʻo ka loaʻa ʻana o nā exoplanets. ʻO Exoplanets nā hōkūhele e hoʻopuni ana i nā hōkū ma waho o kā mākou ʻōnaehana solar, a ua hoʻonui ko lākou noho ʻana i ko mākou ʻike i nā hiki ke ola ma waho o ka Honua. Ma ka hoʻohana ʻana i nā ʻenehana nānā kiʻekiʻe a me nā telescopes, ua ʻike ka poʻe ʻepekema i nā exoplanets he nui, aia kekahi o ia mau mea i hiki ke mālama i ke ola. ʻAʻole kēia ʻike e hoʻonui wale i ko mākou ʻike o ke ao holoʻokoʻa akā hoʻoikaika pū i ka ʻimi ʻana i ke ola extraterrestrial.

ʻO kekahi holomua koʻikoʻi i wehewehe ʻia ma ka hōʻike ʻo ke aʻo ʻana i ka mea ʻeleʻele a me ka ikehu ʻeleʻele. ʻO ka mea pōʻeleʻele kahi ʻano hypothetical o ka mea i pili ʻole me ka mālamalama a i ʻole nā ​​ʻano ʻano o ka radiation electromagnetic, akā ua ʻike ʻia kona hele ʻana ma o kāna hopena gravity i ka mea ʻike ʻia. Ma ka ʻaoʻao ʻē aʻe, ʻo ka ikehu ʻeleʻele kahi ʻano manaʻo o ka ikehu i manaʻo ʻia ʻo ia ke kuleana no ka hoʻonui wikiwiki ʻana o ke ao holoʻokoʻa. He mea koʻikoʻi ka hoʻomaopopo ʻana i ke ʻano o ka mea ʻeleʻele a me ka ikehu ʻeleʻele i ka hoʻomaopopo ʻana i ke ʻano o ke ao holoʻokoʻa.

Eia hou, ua haʻi ka hōʻike kūlana i nā holomua ma ke kahua o nā nalu gravitational. ʻO nā nalu ʻumekaumaha nā nalu i loko o ka lole o ka manawa, ma muli o ka wikiwiki o nā mea nui. I kēia mau lā, ua wehe ka ʻike ʻana i nā nalu ʻumekaumaha i nā ala hou no ke aʻo ʻana i nā hanana astrophysical, e like me ka hui pū ʻana o nā lua ʻeleʻele binary a me nā hui hoku neutron. Hāʻawi kēia ʻenehana i nā ʻepekema e nānā i nā hanana i ʻike ʻole ʻia ma mua, e hāʻawi ana i nā ʻike waiwai i ke ʻano o ke ao holoʻokoʻa.

ʻO nā holomua i hōʻike ʻia ma ka hōʻike kūlana ʻo ia ka hopena o ka hoʻoikaika pū ʻana o nā astronomers, physicists, a me nā mea noiʻi a puni ka honua. Ma ka hoʻomau mau ʻana i nā palena o ka ʻike, hoʻokokoke lākou iā mākou i ka wehe ʻana i nā mea pohihihi o ka honua.

