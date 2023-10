ʻO ka Annular Solar Eclipse i hopu ʻia mai ka International Space Station

ʻO Jasmin Moghbeli, ka mea hoʻokele mokulele NASA, ma luna o ka International Space Station (ISS), i kākau i kahi eclipse solar annular. Hana ʻia kahi pōʻai annular ke uhi ʻole ka mahina i ka Lā, e waiho ana i ke apo i ʻike ʻia ʻo ka annulus. Hāʻawi kēia i nā ʻepekema i kahi manawa kakaikahi e aʻo ai i ka corona o ka Lā.

I ka wā o ka eclipse, ua kiʻi ʻo Moghbeli i ke kiʻi o ka mahina e hele ana i mua o ka Lā, e hoʻoheheʻe ana i kona aka, a i ʻole ka umbra, a hoʻopōʻeleʻele i kekahi hapa o ka ili o ka Honua. Ua kiʻi ʻia ke kiʻi i ka lele ʻana o ka ISS ma 260 mau mile ma luna o ka palena US-Kanada a kuhikuhi i ka hema i Texas.

Ua hōʻea ʻo Moghbeli i ka ISS ma ʻAukake 27 ma ke ʻano he ʻāpana o ka huakaʻi Crew-7, me nā astronauts ʻē aʻe mai ka European Space Agency (ESA), ka Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA), a me Roscosmos. Ua hopu ʻo ia i ka eclipse me ka hoʻohana ʻana i kahi hoʻokūkū kūʻokoʻa e pili ana i ke kiʻi ʻana i nā hanana lani mai ka ISS.

ʻO ka ISS kaʻapuni i ka Honua me ka wikiwiki nui, e koi ana i nā helu kikoʻī a me ka manawa e hopu pololei ai i nā hanana e like me ka pō o ka lā. Hōʻike kēia mau ʻenehana i ke koʻikoʻi o nā palapala ʻepekema mai ka lewa, e hiki ai i nā mea noiʻi ke aʻo a hoʻomaopopo i ka paʻakikī o nā hanana lani.

Ma ke ʻano holoʻokoʻa, hāʻawi ke kiʻi ʻo Moghbeli i kahi hiʻohiʻona kupaianaha o ka annular solar eclipse, e hōʻike ana i ka nani a me ke koʻikoʻi ʻepekema o ka nānā ʻana i nā hanana lani mai kahi kūlana o ka International Space Station.

Sources:

- International Space Station (ISS): He mokulele i ka orbit a puni ka Honua e lawelawe ana ma ke ʻano he hale noiʻi noiʻi a me ke kahua ākea no ka hui like ʻana o ka honua i ka ʻimi ʻana i ka lewa.

– NASA: ʻO ka hui kūʻokoʻa kūʻokoʻa o ke Aupuni Pekelala o ʻAmelika Hui Pū ʻIa i kuleana no ka papahana kīwila kīwila a me ka noiʻi aerospace.

– Ka lā eclipse makahiki: ʻO kahi lā kahi i uhi ʻole ai ka mahina i ka Lā, e waiho ana i ke apo kukui i kapa ʻia ʻo annulus.

- ʻO Jasmin Moghbeli ka mea hoʻokele NASA: He mea hoʻokalakupua nāna i hopu i ka eclipse lā annular mai ka ISS.

– ESA (European Space Agency): He hui waena aupuni e kālele ana i ka ʻimi ʻana a me ke aʻo ʻana.

- JAXA (Japan Aerospace Exploration Agency): ʻO ke keʻena Iapana ke kuleana no nā hana aerospace, me ka hoʻokuʻu satellite a me nā misionari holomua.

- Roscosmos: ʻO ke keʻena aupuni o Rūsia ke kuleana no nā hana lewa, me ka hoʻomohala ʻana a me ka hana ʻana o nā mokulele a me nā kikowaena kikowaena.

