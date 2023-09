ʻO ke ala hou e hoʻonui ai i nā plastik i loko o nā Surfactant waiwai i hoʻohana ʻia i ke kopa a me nā mea holoi

Ua hoʻomohala ka poʻe noiʻi mai Virginia Tech i kahi ala hoʻoheheʻe honua e hoʻihoʻi i nā plastik i loko o nā kemika waiwai i kapa ʻia ʻo surfactants, i hoʻohana ʻia i ka hana ʻana i ke kopa, ka mea holoi, a me nā mea hou aku. Hiki i kēia ʻano hana ke hāʻawi i kahi ʻokoʻa maikaʻi a maikaʻi hoʻi i ke kaiapuni i ka hana hou ʻana i ka plastik maʻamau.

ʻO ke kī o kēia ʻike ʻia aia ma ka like molekala ma waena o nā plastic polyethylene a me nā ʻakika momona, kahi mea mua i ke kopa. Hoʻokumu ʻia nā mea ʻelua me nā kaulahao kalapona lōʻihi, akā ʻo nā ʻakika momona he hui hou o nā mana ma ka hope o ke kaulahao. Ke kūkulu nei ma luna o kēia ʻano like, ua kuhi ka poʻe noiʻi e hiki ke hoʻololi i ka polyethylene i loko o nā waikawa momona a hoʻohua i ke kopa.

No ka uhaki ʻana i nā kaulahao polyethylene lōʻihi i nā kaulahao pōkole, ua hoʻomohala ka hui noiʻi i kahi kaʻina thermolysis ʻokoʻa. ʻO kēia kaʻina hana ka hoʻomehana ʻana i ka plastik i loko o kahi reactor i kūkulu kūikawā ʻia i kahi wela kiʻekiʻe a laila hoʻomālili koke iā ia. Ma hope o ka thermolysis, ua loaʻa i nā mea noiʻi "polyethylene short-chain," i ʻike ʻia he waxes.

ʻO ka hana aʻe ʻo ka hoʻohui ʻana i kekahi mau ʻanuʻu koʻikoʻi, me ka saponification, e hoʻololi i nā waxes i kopa. Me ke kōkua o nā poʻe akamai i ka hoʻohālike hoʻohālikelike a me ka hoʻokele waiwai, ua hoʻomaʻemaʻe ka hui noiʻi i ke kaʻina hana upcycling. ʻO ka hopena hope loa ka kopa mua o ka honua i hana ʻia mai nā plastic.

ʻO ka mea nui, hiki ke hoʻohana ʻia kēia ala hoʻokiʻekiʻe i ka polyethylene a me kahi plastic i hoʻohana mau ʻia, polypropylene. Loaʻa kēia mau plastics i nā huahana mea kūʻai aku i kēlā me kēia lā e like me ka ʻeke, nā ipu meaʻai, a me nā lole. ʻO kahi pōmaikaʻi nui o kēia ʻenehana upcycling ʻo ia ka hiki ke hana like i ka polyethylene a me ka polypropylene, e hoʻopau i ka pono no ka hoʻokaʻawale ʻana i kēia mau plastics.

Eia kekahi, he mau koi maʻalahi ke ʻano: plastic a me ka wela. ʻOiai e pono ana nā mea ʻē aʻe e hoʻololi i nā waxes i nā momona momona a me ke kopa, ua maʻalahi ka hoʻololi mua ʻana o ka plastic. ʻO kēia ka mea hiki ke maʻalahi i kēia ala upcycling a hiki ke hoʻonui ʻia no nā noi ʻoihana.

Ua paʻi ʻia ka noiʻi ma ka puke pai ʻEpekema a hōʻike i kahi ala hou no ka upcycling plastic me ka ʻole o ka pono o nā kaʻina hana paʻakikī a i ʻole nā ​​​​catalysts hou. Hiki i kēia ala hou ke hoʻoulu i nā hoʻolālā hana no ka wā e hiki mai ana no nā kaʻina hana upcycling.