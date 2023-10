ʻO ke koʻikoʻi o nā biosignatures i ka Paleobiology

Hōʻuluʻulu manaʻo: Kūkākūkā kēia ʻatikala i ke koʻikoʻi o nā biosignatures ma ke kahua o ka paleobiology. E ʻimi ana i ka hoʻohana ʻana o nā ʻepekema i nā biosignatures e aʻo i ka mōʻaukala o ke ola ma ka Honua a ʻike paha i nā hōʻailona o ke ola ma nā honua ʻē aʻe.

ʻO Biosignatures, ʻike ʻia hoʻi ʻo nā pūlima olaola, he mau hōʻike maoli o ke ola i hala a i kēia manawa. Ma ke kahua o ka paleobiology, hilinaʻi pinepine ka poʻe ʻepekema i nā biosignatures e hoʻomaopopo i ke ʻano o nā meaola kahiko a hoʻomaopopo i ko lākou kaiapuni. Hiki i kēia mau biosignatures ke lawe i nā ʻano like ʻole, e like me ke koena fossilized, imprints, chemical signatures, a me nā ʻāpana DNA.

Ma ke aʻo ʻana i nā biosignatures, hiki i nā ʻepekema ke kūkulu hou i ka mōʻaukala o ke ola ma ka Honua. ʻO nā mōʻalihaku, no ka laʻana, hāʻawi i nā ʻike koʻikoʻi i ka ulu ʻana a me ka ʻokoʻa o nā mea ola i ola i mau miliona mau makahiki i hala. Eia hou, hiki i nā pūlima kemika i loaʻa i nā pōhaku kahiko ke hōʻike i ka noho ʻana o ke ola microbial i nā kaiapuni i hala.

Eia kekahi, ʻo ke aʻo ʻana i nā biosignatures he hopena ma mua o ko mākou honua. Makemake nui nā Astrobiologists i ka hoʻomaopopo ʻana a me ka ʻike ʻana i nā biosignatures i hiki ke hōʻike i ke ʻano o ke ola extraterrestrial. Ma ke aʻo ʻana i nā biosignatures i loaʻa i nā kaiapuni koʻikoʻi ma ka Honua, e like me ka hohonu o ke kai hydrothermal vents a i ʻole ka hau Antarctic, hiki i nā ʻepekema ke hoʻomohala i nā ʻenehana e ʻimi ai i nā hōʻailona o ke ola ma nā kino lani ʻē aʻe.

ʻOiai ʻaʻole paʻakikī ka loaʻa ʻana o nā biosignatures definitive o ke ola extraterrestrial, ke hoʻomau nei ka noiʻi ʻana ma ke kahua o ka paleobiology a me ka astrobiology i nā ala hou. Ma ke kaomi ʻana i nā palena o ko mākou ʻike ʻana i nā biosignatures, ke hoʻokokoke nei ka poʻe ʻepekema i ka pane ʻana i kekahi o nā nīnau koʻikoʻi o ke kanaka: ʻO mākou wale nō i ke ao holoʻokoʻa?

Sources:

– astro-ph.EP (ʻOkakopa 17, 2023)

- Ka wehewehe ʻana o nā biosignatures: Dictionary.com