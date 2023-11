Hōʻike ʻia nā ʻike hou i nā ʻāina nalo i hoʻokomo ʻia i loko o nā ululāʻau ʻĀkia Hema

Ma kahi hanana ʻepekema kupaianaha, ua ʻike hope nā mea noiʻi ma ke Kulanui ʻo Utrecht i nā koena o kahi ʻāina i like ka nui o ʻAmelika Hui Pū ʻIa, i manaʻo ʻia ua nalowale no nā makahiki he 155 miliona i hala. Ke hāpai nei kēia ʻike i nā nīnau hoihoi e pili ana i ko mākou ʻike ʻana i ka mōʻaukala honua honua a me ka hiki ke loaʻa hou aku nā ʻāina nalowale e kali ana e ʻike ʻia.

Ma mua, ʻaʻole maopopo ka poʻe akamai inā ua hili kēia ʻāpana ʻāina nalo, ʻo Argoland ka inoa, i lalo o ka papakū o ka moana, ua hui pū ʻia me kahi ʻāina ʻoi aku ka nui, a i ʻole i ʻike wale ʻia e lana ana ma kahi ʻike ʻole ʻia. Eia naʻe, ma hope o ka huli ʻana i ʻehiku makahiki, ua ʻimi maikaʻi nā mea noiʻi Dutch i nā ʻāpana o Argoland i loko o nā ululāʻau paʻa o Asia Hikina Hema.

Hōʻike ka haʻawina haʻahaʻa honua i alakaʻi ʻia e Kauka Eldert L. Advokaat i ke ʻano o ka hui ʻana o nā ʻāina, ke pani ʻia nā moana, i kahi hoʻonohonoho C-like i kapa ʻia ʻo Pangaea. ʻO ka Moana Tethys, kahi i nalowale ai ʻo Argoland i ka wā Late Jurassic, ua lilo ia i kahua no kēia hanana honua. ʻOiai ka loli ʻana o ka hapa nui o nā ʻāina i ka wā ma muli o ka neʻe ʻana o ka ʻāina, ʻokoʻa ka nalo ʻana o Argoland.

ʻAʻole like me ka ʻāina ʻo Zealandia, ka mea i hāʻule ma hope o ka haʻalele ʻana mai Australia 80 miliona mau makahiki i hala, ua pili paha ka hopena o Argoland i ka hoʻohaʻahaʻa ʻana. Hana ʻia ka hoʻohaʻahaʻa ʻana i ka wā e paheʻe ai kekahi pā tectonic ma lalo o kekahi, e hana hou ana i ka lihi o ka pā i loko o ka ʻahu o ka Honua. He mea paʻakikī kēia ʻano i ka ʻimi ʻana iā Argoland ʻoiai ʻaʻole ʻike ʻia nā hōʻailona maʻamau o ka hoʻohaʻahaʻa ʻana, e like me ka offscraping a me ka hoʻokumu ʻana o nā mauna.

No ka hoʻopiʻi hou aku, ua ʻike mua ʻia nā ʻāpana i manaʻo ʻia no Argoland ma Myanmar a me Indonesia. Eia naʻe, ua ʻoi aku ka ʻoi aku o kēia mau laʻana ma mua o ka māhele ʻana mai Australia mai, e hōʻike ana i ke ola ʻana o kahi ʻāina ʻike ʻole ʻia. ʻO ka manaʻo o ka nalo ʻana o kahi ʻāina nui o US e hāpai i nā nīnau e pili ana i ka nui o nā ʻāina ʻē aʻe i kaʻana like i ka hopena like.

Ma o kā lākou noiʻi ʻana, ua wehe ʻo Kauka Advokaat lāua ʻo Dr. Douwe JJ van Hinsbergen i ka huakaʻi o Argoland. Ua ʻāpana mua ʻo ia i microcontinents, e hana ana i nā kīʻaha kai liʻiliʻi i ʻike ʻia e ka ʻōpala moana ʻoi aku ka lahilahi a ʻoi aku ka paʻa. Ua hoʻokaʻawale a neʻe kēia mau ʻāpana ma mua o ka hoʻokomo ʻia ʻana i loko o nā ululāʻau ulu o Asia Hikina Hema.

Hōʻike kēia ʻike hoʻomākaʻikaʻi honua i ka honua i ka wā kahiko a hoʻonui i ko mākou ʻike no Pangea. ʻAʻole ʻike wale ka haʻawina i ke ʻano o ka haki ʻana a me ka ulu ʻana o nā ʻāina akā hāʻawi pū kekahi i nā ʻike i ka ulu ʻana o nā ʻāina. Ke wehe nei mākou i nā mea pohihihi o nā ʻāina nalowale, hiki i kēia ʻike ke wehe i ka waiwai o nā mea i ʻike ʻia ma nā wahi e like me ka biodiversity a me ke aniau.

Me ka ʻāpana hope loa o ka puzzle i loaʻa ma Argoland, makemake nui ka poʻe noiʻi e ʻimi i ka hiki ke loaʻa nā ʻāina ʻē aʻe. ʻO ka Moana Pākīpika, ʻo ia hoʻi, ke hāʻawi nei i kahi manawa hoihoi no ka hoʻokolokolo hou ʻana, me nā ʻāina e nalowale ana e peʻe ana ma nā kāʻei mauna o Alaska a me British Columbia.

He aha ka subduction?

ʻO ka hoʻohaʻahaʻa ʻana he kaʻina hana honua kahi e paheʻe ai kekahi papa tectonic ma lalo o kekahi, e alakaʻi ana i ka hana hou ʻana o ka lihi o ka pā i loko o ka ʻahu o ka Honua.

He aha ka continental drift?

ʻO ka neʻe ʻana a me ka neʻe ʻana o nā ʻāina o ka Honua i ka manawa ma muli o ka neʻe ʻana o nā papa tectonic.

He aha ka Pangea?

ʻO Pangea ka supercontinent i ola ma kahi o 335-175 miliona makahiki aku nei, ʻo ia hoʻi nā ʻāina āpau i hui pū ʻia.

He aha ka Zealandia?

He ʻāina ʻāina ʻo Zealandia i haʻalele ʻia mai Australia aku he mau miliona makahiki i hala a aia ka hapa nui ma lalo o ka Pākīpika Hema.