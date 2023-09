He kuleana ko ka hoʻololi ʻana i ke ea o ka mōʻaukala i ka hānau ʻana o ke kanaka mua

Ua hōʻike ʻia kahi noiʻi hou i paʻi ʻia ma ka puke moʻolelo ʻepekema ʻo ka piʻi ʻana o nā pae CO2 o ka lewa a me ka hopena o nā loli i ke aniau a me nā mea kanu he mau mea nui e hoʻohuli ai i ka wā a me kahi i hui pū ai nā ʻano kanaka. He hapa liʻiliʻi ka DNA o nā kānaka hou i hoʻoili ʻia mai nā ʻano hominin ʻē aʻe e like me Neanderthals a me Denisovans.

ʻO ke aʻo ʻana, i alakaʻi ʻia e kahi hui honua o nā loea o ke aniau a me nā paleo-biologists mai South Korea a me Italia, ua hoʻohana i nā hōʻike paleo-anthropological, genetic data, a me supercomputer simulations o nā piʻi i hala e hoʻomaopopo i nā ʻano o ka interbreeding ma waena o nā ʻano ʻano like ʻole. Ua ʻike lākou he ʻokoʻa nā makemake kaiapuni ʻo Neanderthals a me Denisovans. ʻOi aku ka maikaʻi o ka poʻe Denisovan i nā wahi anuanu, e like me nā ululāʻau boreal a me nā ʻāpana tundra, ʻoiai makemake ʻo Neanderthal i nā ululāʻau haʻahaʻa a me nā mauʻu.

Ua hoʻohana nā mea noiʻi i nā hoʻohālikelike kamepiula e nānā i ka uhi ʻāina o kēia mau wahi noho like ʻole i ka wā interglacial mahana. Ua ʻike lākou i loko o kēia mau manawa o ka overlap, ʻoi aku ka nui o nā manawa no ka hālāwai ʻana a me ka launa pū ʻana ma waena o nā ʻano, e hoʻonui ana i ka likelihood o interbreeding. Ua hui pū ʻia nā simulation me nā ʻāpana i ʻike ʻia o ka interbreeding i hana ʻia ma kahi o 78,000 a me 120,000 mau makahiki i hala.

No ka hoʻomaopopo hou aku i nā mea hoʻokele climatic o interbreeding, ua nānā nā mea noiʻi i ka loli ʻana o nā ʻano mea kanu ma luna o Eurasia i nā makahiki 400,000 i hala. Ua ʻike lākou ʻo ka piʻi ʻana o nā pae kiʻekiʻe o ka atmospheric CO2 a me nā kūlana interglacial haʻahaʻa i hoʻonui ʻia i ke komohana o ka ululāʻau mahana i waena o Eurasia, e hana ana i nā alahele hoʻopuehu no Neanderthals i nā ʻāina ʻo Denisovan.

ʻO kekahi o nā pilikia a ka poʻe noiʻi i kū ai, ʻo ia ka manaʻo ʻana i nā kūlana climatic i makemake ʻia no Denisovans, no ka mea, aia ka ʻikepili i loaʻa. Eia naʻe, ua hoʻomohala lākou i nā mea hana helu helu hou no ka helu ʻana i nā pilina kupuna i ʻike ʻia ma waena o nā ʻano kanaka, e ʻae iā lākou e koho i nā wahi noho Denisovan. ʻO ka mea kupanaha, ua hōʻike ʻia ka hōʻike ʻana i hiki i ka ʻĀkau o ʻEulopa ke lilo i wahi kūpono no Denisovans, ma kahi o Rūsia a me Kina.

Hāʻawi kēia haʻawina i nā ʻike koʻikoʻi i ka pilina ma waena o ka hoʻololi ʻana i ke aniau, ka hoʻololi ʻana o ka noho ʻana, a me ka hoʻololi ʻana o ke kanaka. Ma ka hoʻomaopopo ʻana i kēia mau hiʻohiʻona mōʻaukala, hiki i ka poʻe noiʻi ke noiʻi hou aku i nā ʻano moʻo o ka hui ʻana i nā lāhui like ʻole a loaʻa ka ʻike maikaʻi aʻe o ko mākou ʻohana.

Reference:

"Ke hoʻololi nei ke ea i nā hanana interbreeding hominin ma waena o Eurasia" na Jiaoyang Ruan, Axel Timmermann, Pasquale Raia, Kyung-Sook Yun, Elke Zeller, Alessandro Mondanaro, Mirko Di Febbraro, Danielle Lemmon, Silvia Castiglione, a me Marina Melchionna, 10 ʻAukake 2023. .

DOI: 10.1126/science.add4459