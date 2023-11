Lopako Chemist: Wehe i ka Oxygen Production mai Martian Dirt

Ke hoʻomau nei ka hiki ʻana o nā robots a me nā naʻauao akamai i ka wehewehe hou ʻana i nā palena o ka ʻimi kanaka, ʻo kahi holomua o ka hana oxygen ua lawe mai iā mākou i kahi ʻanuʻu kokoke i ka mālama ʻana i ke ola ma nā honua ʻē aʻe. Ua hoʻomohala kekahi hui o nā mea noiʻi ma ke Kulanui o ʻEpekema a me ʻenehana o Kina i kahi robot chemist akamai i hiki ke unuhi i ka oxygen mai nā mea Martian.

ʻOiai ua loaʻa ka manaʻo o ka hoʻohana ʻana i nā kumuwaiwai kūloko no nā misionari lewa i nā makahiki i hala iho nei, ʻo ka hiki ke hana i nā kumuwaiwai koʻikoʻi e like me ka oxygen ma ka pūnaewele e hōʻemi nui i nā pilikia logistical o nā misionari e hiki mai ana. ʻO ka robot, e like me kahi pahu nui me ka lima robotic, ua hāʻawi ʻia me nā meteorites Martian a me nā haku mele e hoʻohālike i ka ʻili o Martian. Me ka liʻiliʻi o ke kamaʻilio kanaka, ua hoʻohana ka mea hoʻomaʻamaʻa AI-powered i ka waikawa a me ka alkali e wāwahi i ka Martian ore a nānā i kāna haku.

E like me ka haku chef e hana ana me nā mea liʻiliʻi, ua ʻimi ka robot chemist ma o 3.7 miliona mau hui pū ʻana e ʻike ai i ka catalyst maikaʻi loa no ka hopena oxygen-evolution. E hoʻokuʻu kēia mea hoʻoheheʻe i ka oxygen mai ka wai, kahi mea koʻikoʻi no ke ola kanaka. ʻO ke kaʻina holoʻokoʻa, mai ka hoʻomākaukau ʻana i ka mea Martian a hiki i ka hoʻāʻo ʻana a me ka synthesizing i ke ʻano kūpono, ua hoʻopau ʻia me ka autonomously e ka robotic chemist.

Ma kā lākou aʻo ʻana i paʻi ʻia ma ka puke pai Nature Synthesis, ua manaʻo ka hui e hiki i kahi mika square o ka lepo Martian ke hana ma kahi o 60 grams o ka oxygen i kēlā me kēia hola me ka hoʻohana ʻana i kā lākou robot chemist. Hoʻopiha kēia hoʻomohala hou i ka NASA's Mars Oxygen In-Situ Resource Utilization Experiment (MOXIE), ka mea i hoʻopuka maikaʻi i ka oxygen mai ka ea Martian ma luna o ka Perseverance rover.

ʻO ka hopena o kēia holomua ma mua o ka hana oxygen. Hiki i ka robotic chemist system ke wehe i ka hana ʻana o nā catalysts a me nā pūhui like ʻole me ka hoʻohana ʻana i nā kumuwaiwai kūloko. ʻO kona hiki ke loaʻa i kahi ala kemika e pili ana i kekahi pūhui i hoʻopaʻa ʻia ʻaʻole wale e hāʻawi i nā ʻoluʻolu no ka mālama ʻana i ke ola kanaka ma Mars akā ke koi nei i nā palena o ka synthesis kemika i nā kaiapuni mamao a me nā kumu waiwai.

ʻOiai ʻo ka manaʻo o nā robotic chemists akamai i ka wehe ʻana i nā mea huna o nā kumuwaiwai extraterrestrial e hoʻokokoke iā mākou i ka lilo ʻana i ʻano ʻano honua he nui, ʻaʻole hiki iā mākou ke haʻalele i nā moʻolelo hoʻomanaʻo i hoʻokomo ʻia i loko o ka moʻolelo ʻepekema. Ke hoʻomaka nei mākou i kēia huakaʻi hoihoi, pono mākou e makaʻala a hōʻoia i kā mākou mau hoa robotic e mālama i kā lākou kuleana ma ke ʻano he mau kōkua kōkua ma mua o ka huli ʻana mai iā mākou.

Pinepine ninau ninaninau 'ana i

No ke aha he mea nui ka hiki ke hana i ka oxygen ma Mars?

ʻO ka hana ʻana i ka oxygen ma Mars e hoʻopau i ka pono o ka lawe ʻana mai ka Honua, e hōʻemi ana i ke kumukūʻai a me nā pilikia logistical o nā misionari kanaka i ka honua. Hāʻawi ia i kumu waiwai nui no ka hoʻomau ʻana i ka noho ʻana o ke kanaka ma Mars ma o ka ʻae ʻana i ka ea hanu a hiki ke lilo i mea hoʻolalelale no nā rockets.

Pehea e lawe ai ka robotic chemist i ka oxygen mai ka lepo Martian?

Hoʻopili ka robot chemist i ka Martian ore e hoʻoholo i kona haku ʻana a laila ʻimi i kahi catalyst hiki ke hoʻoulu i ka hopena oxygen-evolution mai ka wai. Ma ka wāwahi ʻana i ka lepo Martian a me ka hoʻohana ʻana i nā kumuwaiwai kūloko, hoʻopuka ka robot i ka oxygen.

He aha nā hopena o ka hiki o ka robotic chemist?

Ma waho aʻe o ka hana ʻana o ka oxygen, hiki i ka robotic chemist ke ʻimi i nā ala kemika a hana i nā pūhui like ʻole me ka hoʻohana ʻana i nā kumuwaiwai kūloko e wehe i nā manawa no ka synthesis kemika ma nā wahi mamao a palena ʻia. Hiki iā ia ke hoʻololi i ke ala a mākou e hoʻokokoke ai i ka hoʻohana ʻana i nā kumuwaiwai ma ka ʻimi ākea.

He aha nā hoʻokolohua ʻē aʻe e hana ʻia nei e hana i ka oxygen ma Mars?

Ua hoʻokō ʻia ka hoʻokō ʻana o ka robotic chemist e ka NASA's Mars Oxygen In-Situ Resource Utilization Experiment (MOXIE), ka mea i hana mua i ka oxygen mai ka ea Martian. Hāʻawi kēia mau holomua i nā mea hana oxygen i ko mākou hoʻomaopopo ʻana i ka hoʻohana ʻana i nā kumuwaiwai ma Mars a wehe i ke ala no nā mikiona kanaka e hiki mai ana i ka Red Planet.