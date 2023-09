No ke aha i lawe ʻia ai ka DNA Mitochondrial mai nā makuahine

ʻO kahi noiʻi hou i paʻi ʻia ma Nature Genetics ua hoʻomālamalama i ke kumu i hoʻoili ʻia ai ka mitochondrial DNA (mtDNA) mai nā makuahine i kā lākou mau keiki. ʻO Mitochondria, i kapa ʻia ʻo nā hale mana o nā cell, e hoʻopuka i ka ikehu e pono ai no nā hana kelepona. Hana ʻia kēia organelle mai ke ʻano genetic i loaʻa i loko o ka DNA o ka makuahine, ʻoiai ʻaʻohe kuleana o ka mtDNA a ka makua kāne.

ʻAʻole i ʻike ʻia ka mtDNA paʻa ma mua o ka hoʻoulu ʻia ʻana, e hōʻike ana aia ka mtDNA kāne i loko o ka mitochondria. Ua hoʻoholo nā mea kākau o ka haʻawina ʻaʻohe mtDNA o ka spermatozoa kanaka a ʻo ka genome mitochondrial ka hapa nui o ka hoʻoilina mai ka makuahine i nā mammals.

ʻO kahi wehewehe hiki ke hoʻohālikelike ʻia no kēia hanana ʻo ia ka helu mutation kiʻekiʻe o ka genome mitochondrial i hoʻohālikelike ʻia me ka genome nuklea. I ka wā o ka hoʻokaʻawale ʻana, ua puʻunaue wale ʻia ka mitochondria ma waena o nā keena kaikamahine, hiki ke alakaʻi i kekahi mau cell e loaʻa ana i ka mitochondria kūpono ʻole. Hiki i kēia ke hoʻonui i ka hoʻololi ʻana a me ka hoʻokaʻawale ʻana i ka mtDNA. He liʻiliʻi ke ola o nā pūpū sperm a pono e hoʻopau i ka nui o ka ikehu e hiki ai i kahi hua manu no ka hoʻoulu ʻana. ʻO ka hiki ʻana o ka mtDNA i loko o nā pūnana sperm hiki ke hōʻiliʻili i nā hoʻololi ma muli o ko lākou hoʻohana wikiwiki ʻana.

I ka hoʻohālikelike ʻana, ʻaʻole hilinaʻi nā hua manu i kā lākou mitochondria no ka ikehu. Loaʻa iā lākou ka ikehu mai nā pūnaewele kokoke, e hiki ai iā lākou ke mālama i ka mtDNA olakino e hoʻoili i nā hanauna e hiki mai ana. Hōʻike kēia i ke kumu i laha ai ka hoʻoilina makuahine o ka mtDNA.

ʻOiai e hāʻawi ana kēia haʻawina i nā ʻike i ka hoʻoilina makuahine o ka mtDNA, ʻaʻole ia e wehewehe i nā hihia kakaikahi kahi i ʻike ʻia ai ka lawe ʻana mai o ka mtDNA mai nā mākua ʻelua. Eia nō naʻe, hiki i kēia mau ʻike ke kōkua i ka hoʻomaopopo ʻana i nā maʻi hānai e hiki ke hele i lalo ma o nā hua manu a i ʻole sperm. Eia kekahi, ua ʻae nā holomua hou i ka mitochondrial replacement therapy no ka hānau ʻana o nā keiki me ka DNA mai ʻekolu mau kānaka like ʻole, e hōʻike ana i ka hiki ke hoʻololi ʻia a me nā maʻi genetic. ʻOiai ke kuleana koʻikoʻi o ka mtDNA i ke ola, nui nā mea e aʻo ai e pili ana i kona kumu a me kāna mau hana.

Nā Puna: Nature Genetics