AlphaMissense: He kumu hoʻohālike AI no ka wānana ʻana i nā ʻano like ʻole

Ua hoʻomohala ka poʻe noiʻi i kahi kumu hoʻohālike AI i kapa ʻia ʻo AlphaMissense, ka mea wānana pololei a hōʻike i ka pathogenicity o nā ʻano like ʻole o ka proteome-wide missense kanaka ma ka pae hoʻokahi amino acid substitution. He hoʻololi kēia kŘkohu o ke kŘkohu hoʻopololei pololei loa, AlphaFold (AF), me nā hoʻololi hoʻololi hou.

ʻO nā ʻano like ʻole Missense nā hoʻololi genetic e pili ana i nā protein ma o ka hoʻololi ʻana i ke kaʻina amino acid. ʻOiai he hapa liʻiliʻi wale nō o kēia mau ʻano like ʻole i helu ʻia he pathogenic a i ʻole benign, ʻo ka wānana pololei ʻana i kā lākou mau hana he mea koʻikoʻi ia no ka hoʻomaopopo ʻana i nā maʻi a me ka hoʻomohala ʻana i nā lāʻau lapaʻau. Eia naʻe, loaʻa i nā hiʻohiʻona wānana i kēia manawa nā palena e keʻakeʻa ana i ko lākou pono i ka hoʻoholo pololei ʻana i ke ʻano o kēia mau ʻano like ʻole.

Ua lanakila ʻo AlphaMissense i kēia mau pilikia ma o ka hoʻokomo ʻana i ka hiki iā AlphaFold ke hoʻomaopopo i nā alignment sequence lehulehu (MSAs) a aʻo i nā kaohi evolutionary mai nā kaʻina pili. Hoʻomaʻamaʻa ʻia ke kŘkohu me nā lepili nāwaliwali, e like me nā ʻano ʻokoʻa maikaʻi a me nā ʻano pathogenic hypothetical, e hoʻēmi i ka hoʻohaunaele curation kanaka. ʻOi aku ia ma mua o nā hiʻohiʻona i hoʻomaʻamaʻa ʻia ma nā ʻikepili lapaʻau a hōʻike i nā holomua koʻikoʻi i ka wānana ʻana i ka pathogenicity i loko o nā genes pili i ka maʻi.

ʻO kekahi o nā hiʻohiʻona koʻikoʻi o AlphaMissense ʻo ia ka hiki ke hopu i nā ʻokoʻa i ka hopena o kēlā me kēia ʻano like ʻole i loko o nā kāʻei hoʻopono evolutionarily. Noʻonoʻo pū ke kumu hoʻohālike i ka hoʻolālā protein a me ka hāʻawi ʻana i ka waikawa amino, e hana ana i nā wānana e kūlike me nā kumu olaola i ʻike ʻia.

No ka hōʻoia i ka pololei o AlphaMissense, ua hana nā mea noiʻi i ka hoʻāʻo nui ʻana i nā ʻano missense mai ka waihona ClinVar. Ua loaʻa i ke kŘkohu kahi wahi kiʻekiʻe ma lalo o ke kaʻe o ka mea hoʻokipa (auROC) a hōʻike i ka hana ʻoi aku ka maikaʻi ma mua o nā kumu hoʻohālike ʻē aʻe.

Hāʻawi ka hoʻokuʻu ʻana o AlphaMissense i nā kumuwaiwai waiwai nui no ke kaiāulu noiʻi, me nā wānana ʻano like ʻole missense, nā wānana pathogenicity pae gene-level, a me nā wānana no nā ʻano like ʻole a pau a me nā hoʻololi o ka waikawa amino. Na kēia mau kumuwaiwai e hoʻomaʻamaʻa i nā noiʻi hou aʻe i ke koʻikoʻi hana o nā ʻano like ʻole missense a kōkua i nā holomua i ka noiʻi genetic.

ʻO ka holoʻokoʻa, AlphaMissense kahi holomua nui i ka wānana ʻana i nā hopena like ʻole missense a hiki ke hoʻonui i ko mākou ʻike i nā maʻi genetic a hoʻomaikaʻi i nā diagnostics clinical a me nā lāʻau lapaʻau.

