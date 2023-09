ʻO ka Falcon 9 Rocket: He mea hoʻololi pāʻani ma ka ʻimi ʻana i ka lewa

ʻO ka Falcon 9 rocket, i hoʻomohala ʻia e SpaceX, ua hoʻololi i ka ʻimi ʻana i ka lewa ma o ka lilo ʻana i ka rocket papa orbital mua hiki ke hoʻomālamalama. Me kona mau mana kupaianaha, hiki i kēia ʻelua pae hoʻohana hou ke lawe aku i nā astronauts a me nā ukana i loko o ka orbit o ka Honua a ma waho.

ʻO ke ana ʻana he 70 mika ka lōʻihi a he 3.7 mika ke anawaena, he mīkini ikaika ka Falcon 9. Hiki iā ia ke hāʻawi i kahi uku o 4020 kg i Mars, e lilo ia i mea pono no nā misionari interplanetary e hiki mai ana. Eia hou, hiki i ka rocket ke lawe i nā ukana he 22,800 kg i Lower Earth Orbit (LEO) a me 8300 kg i Geostationary Transfer Orbit (GTO).

Hoʻohana ʻia ka pōhaku ʻo Falcon 9 e nā ʻenekini Merlin, e hoʻohana ana i ka rocket grade kerosene (RP-1) a me ka oxygen wai e like me nā mea hoʻolalelale. ʻO kēia mau ʻenekini ke kuleana no ka hoʻoulu ʻana ma luna o 1.7 miliona paona o ka hoʻokuʻu ʻana ma ka ʻilikai, e hiki ai i ka rocket ke hiki i nā wikiwiki kupaianaha a hoʻokō i kāna mau pahuhopu.

ʻO ka pae mua o ka rocket Falcon 9, i kapa ʻia ʻo ka pae mua, hoʻohana ʻia e ʻeiwa Merlin engines. ʻO nā propellants, RP-1 a me ka oxygen wai, mālama ʻia i loko o nā pahu pahu alumini-lithium. ʻO kekahi o nā hiʻohiʻona hoʻololi pāʻani o kēia rocket ʻo ia ka hoʻohana hou ʻana, e hōʻemi nui ana i nā kumukūʻai o ka ʻimi ākea. Hiki ke hoʻohana hou ʻia kēia e nā wāwae pae ʻana o ka pae mua, i kūkulu ʻia me ka hoʻohana ʻana i ka fiber carbon a me nā mea honeycomb alumini.

ʻO ka papa ʻelua o ka rocket Falcon 9 ke kuleana no ka lawe palekana ʻana i nā uku, me nā astronauts. Hoʻohana ʻia ia e ka Merlin Vacuum Engine hoʻokahi. Ma hope o ka hoʻokaʻawale ʻana o ka pae mua, lawe ʻia ka pae ʻelua a hiki ke hoʻomaka hou i nā manawa he nui e kau i nā uku he nui i nā orbit ʻokoʻa. ʻO kēia maʻalahi a me ka hiki ke hoʻololi i ka Falcon 9 he rocket maʻalahi a maikaʻi.

Ua ʻike ʻia ka kūleʻa o ka Falcon 9 ma kāna mau hoʻolaha 256, e hōʻike ana i kona hilinaʻi a me ka pono. Me kona hiki ke hōʻea i Mars, hāʻawi i nā uku i LEO a me GTO, a me kona hoʻohana hou ʻana, ʻo ka Falcon 9 kahi mea hoʻololi pāʻani ma ke kahua o ka ʻimi ʻana i ka lewa.

Sources:

- "Falcon 9" - SpaceX

- "Hoʻokuʻu maikaʻi ʻo SpaceX i ka rocket Falcon 9 e lawe ana i nā uku no nā mea kūʻai aku he nui" - SpaceX