ʻO ka Comet Cryovolcanic e hele ana i ka Honua: 12P/Pons-Brooks

Ke hele nei kahi comet cryovolcanic nui i kapa ʻia ʻo 12P/Pons-Brooks i ka Honua. ʻO kēia comet, ʻekolu manawa ka nui o ka mauna ʻo Everest, i hū ʻia i ka lā 5 ʻOkakopa, e hōʻailona ana i kāna pahū lua i nā mahina ʻehā i hala.

ʻO ka mea ʻokoʻa kēia kometa, ʻo ia kona haku ʻana. Wahi a Dailymail, ua hana ʻia ʻo 12P/Pons-Brooks i ka hau, ka lepo, a me nā kinoea, kahi e hana ai i kahi ʻano like me ka carbonation i loko o kahi ʻōmole inu fizzy. Ua manaʻo ʻia he 18.6 mile (30 km) ke anawaena paʻa o ka comet, a i ka wā e wela ai ka lā, piʻi aʻe ke kaomi i loko a hiki i ka pahū ʻana, e hoʻokuʻu ana i nā ʻōpala maloʻo ma o nā haki ʻana o ka pūpū o ka nucleus.

I ka wā o ka pahū hou loa, ua ʻike ka poʻe nānā i ka coma, ʻo ke ao kinoea e hoʻopuni ana i ka nucleus, ua ʻike ʻia he "hoihoi." ʻAʻole ʻike ʻia ke kumu maoli o kēia ʻano like me ka pū, akā manaʻo ka poʻe loea ma muli paha o ke ʻano ʻokoʻa o ka puka makani cryovolcanic a me kekahi ʻano paʻa e hoʻokuke ʻia ai ka mea ma kahi ʻano kahe kū hoʻokahi. Ua hoʻohālikelike kekahi i ke ʻano o ka comet me ka Millennium Falcon spacecraft mai Star Wars.

ʻOiai ʻo kona ʻano weliweli a me kona ʻano, ʻaʻohe hoʻoweliweli koke o kahi "hohonu hohonu" mai 12P/Pons-Brooks. ʻAʻole ʻike ʻia ke kometa e ka maka ʻokoʻa a hiki i kona hele kokoke ʻana i ka Honua i ka makahiki 2024, a ʻaʻole ia e hoʻi i ko mākou wahi a hiki i ka makahiki 2095. Eia naʻe, inā e hoʻomau ka pahū ʻana o ke kometa, hiki iā ia ke huki hou i ka nānā ʻana i nā makahiki e hiki mai ana.

ʻO 12P/Pons-Brooks kekahi o 20 kometa i ʻike ʻia me nā lua pele hau, a ua ʻike mua ʻia e Jean-Louis Pons i Iulai 1812.

